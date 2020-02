Comenzaron las inscripciones para la primera RGA Expo Productiva

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, informa que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para participar de la primera “RGA Expo Productiva”, gran feria de emprendedores y productores, que se llevará a cabo el 18 y 19 de abril en la Misión Salesiana.

Los interesados en participar de esta feria deben acercarse al “Paseo Canto del Viento”, ubicado en Fagnano 650, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 16 horas. El tiempo de preinscripción es hasta el 20 de marzo.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Ambiente, Gastón Hervidas, comentó que “esta expo productiva tendrá un novedoso y dinámico formato de exposición, los emprendedores locales tendrán la posibilidad de generar un mayor crecimiento y posicionamiento de sus productos y servicios”.

En este sentido, señaló que “el intendente Martín Perez nos brinda todo su apoyo para llevar adelante esta gran feria que sirve como herramienta comercial y que apuesta al genuino crecimiento del consumo en nuestra ciudad”.

Hervidas mencionó que “nuestros vecinos y vecinas tendrán la posibilidad de recorrer un gran paseo, donde no solo podrán comprar productos de calidad y a precios accesibles”, sino que también “disfrutarán de más de 150 emprendedores locales que nuclean las categorías de artesanos, diseño y gastronomía”.

Para sumarse, los emprendedores deben estar inscriptos en el RUMPE (Registro Único Municipal Permanente de Emprendedores), aquel que no lo esté debe hacerlo en el “Paseo Canto del Viento”. Asimismo, en el caso de emprendedores artesanales y de diseño, deberán acercarse con D.N.I y llevar tres productos (como mínimo) para poder fotografiarlos; mientras que los emprendedores gastronómicos tienen que presentar D.N.I y fotocopia de la libreta sanitaria en vigencia. Cabe destacar que no se permite la comercialización de productos de reventa.

Para más información pueden escribir a desarrollolocalmrg@gmail.com o comunicarse al teléfono (2964) 436206 interno 5023.