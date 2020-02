Violencia de género: Fue víctima de una paliza frente a su bebé de un año

Este fin de semana, una joven de la ciudad de Río Grande fue víctima de una brutal paliza en el barrio de Chacra II a manos de su ex pareja.

Todo ocurrió cuando la víctima se dirigió, junto a su bebé de un año, a la casa del agresor, que es padre del niño, para hacer cumplir los protocolos dispuestos de visita. Sin embargo, al intentar salir de la vivienda de calle Luisa Rosso al 400, el violento decidió encerrar a la joven y no permitirle salir de la casa.

«El sábado llevé a mi hijo para que vea a su padre», relató la víctima a ((La 97)) Radio Fueguina y repasó: «Él había aceptado la separación, pero cuando me quería ir no me dejaba llevar a mi hijo, sacó el picaporte y me dejó encerrada». En ese momento comenzó lo peor.

«Me empezó a pegar, me escupió y me pegó piñas y patadas frente a mi hijo; me ahorcó», indicó la víctima, quien además resaltó que ya es la quinta denuncia por violencia de género que realiza contra este violento que tiene antecedentes delictivos y que curiosamente se quedó con el bebé.

A pesar de estar amamantando, el infante sigue con su padre y la madre desconoce el paradero del niño y su padre.

