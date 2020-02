Modista confecciona guardapolvos a medida para jardín ante el inicio de las clases

La modista Norma Ojeda hace guardapolvos a medida, bolsas y cartucheras para niños de jardín. Hasta ahora se había dedicado a confeccionar disfraces para las actividades de los niños del nivel inicial, pero en los últimos tiempos amplió su oferta y ya logró completar una lista de pedidos de guardapolvos.

“Cómo estamos en época de vacaciones, me animé a hacer los guardapolvos”, señaló la vecina, detallando que “más o menos es lo mismo en cuanto al precio (de los locales comerciales), nada más que yo se lo hago personalizado”.

Respecto de la solicitud de los clientes, Ojeda comentó que “por ejemplo, las mamás me piden ciertos modelos y no lo estoy cobrando caro, para que ellos también puedan tener el guardapolvo que quieren”.

En algunos casos, los interesados abonan el costo de los materiales para que la modista pueda comenzar su tarea y luego retiran los productos: “Me piden el modelo, por ahí me dan el adelanto y con eso yo voy y compró la telita o si no yo voy y compro, y después la pasan a retirar”.

Para un pequeño de cinco años el costo del guardapolvo es de 750 pesos, lo cual, según destacó la emprendedora, es un “precio accesible”, con el objetivo de garantizar un buen caudal de ventas a pesar de que “no gane mucho”.

“Sé que no se puede comprar un guardapolvo más caro para jardín, porque dura un año nomás”, expresó Ojeda.

La bolsa para los niños, con su correspondiente individual y servilleta, tiene un valor de 250 pesos. “Tuve pedidos ya y todo depende del modelo en realidad”, dijo la vecina de Río Grande.

“Yo no hacía guardapolvos, hacía más disfraces, y tenía los moldes, todo, para los disfraces, y cuando me piden yo trato de buscar en internet los moldes y ahí los bajo, y siempre les pido que me den una semana en los disfraces y los guardapolvos”, precisó Ojeda.

Los pedidos únicamente se reciben por WhatsApp, al número celular 2964-6164 53.