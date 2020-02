Desde la Asociación Rural niegan que exista trabajo esclavo en Tierra del Fuego

El presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Fernando Gliubich, rechazó las declaraciones del secretario de Trabajo provincial, Mariano Tejeda, quien había denunciado trata de personas en establecimiento rurales.

“Fueron sorpresivas las declaraciones del funcionario, en primer lugar, queremos solidarizarnos con aquellas personas que podrían estar atravesando esa situación; desde la Asociación Rural repudiamos este tipo de hechos”, expresó.

En ese sentido, consideró que “los dichos de Tejeda están totalmente fuera de lugar. Tengo que hablar lamentablemente en estos términos, ni bien comienza una gestión de gobierno; el sector al que represento con mucho orgullo como presidente no ve reflejadas en sus declaraciones la realidad que está viviendo el personal en los establecimientos ganaderos”.

“Es muy desagradable encontrarnos con estas declaraciones y, en particular, cuando tenemos un Estado provincial que, en muchos aspectos, todavía ausente”, planteó y a su vez, dijo que “hay mucha gente que está aislada, no solamente son peones, también son patrones de estancia porque las rutas no están en condiciones, uno transita muy pocos kilómetros y no hay señal de Wi-Fi, ni siquiera tienen la posibilidad de contar con una sala de primeros auxilios”.

“No niego que esto no sea un hecho real, pero les aseguro y les doy mi palabra que esto no refleja la realidad de todo un sector en la provincia; siempre nos involucramos en lo particular y productivo sino también en aspectos que hacen a la sociedad”, enfatizó.

Por otra parte, consideró que “es una acusación muy fuerte la que hizo el funcionario, espero tenga sus pruebas y las lleve a la Justicia porque desconozco si hay algún socio que tenga a su gente en esas condiciones”.

Para cerrar, sin embargo, aclaró que “nos solidarizamos” porque “hay mucho todavía por hacer, de ambos lados y por eso considero que estas declaraciones son imprudentes, atrasan, son cosas negativas”.

Informe de Hábil Declarante