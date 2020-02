El Partido Justicialista busca Jefe: convoca a elecciones

El actual presidente del Consejo Nacional, el diputado José Luis Gioja , adelantó que ese el Consejo Nacional del partido llamará a uncon el objetivo de “cumplir lo que marca la carta orgánica” y evitar, de esa manera, cualquier intento de intervención judicial.

La actual conducción está compuesta por 72 consejeros nacionales, y acompañan como vicepresidentes el designado embajador en Brasil, Daniel Scioli; la diputada y exgobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci; el jefe de la UOM, Antonio Caló; el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y la diputada y exgobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone.

Este Consejo Nacional pejotista asumió en 2016 y no forma parte de ningún sector afín al kirchnerismo debido que se trató de una lista de “renovación” que siguió a la derrota electoral del peronismo en 2015. Los mandatos de la actual conducción vencen en mayo próximo.

Gioja instó a todos los sectores del peronismo a participar de las elecciones internas para renovar la conducción partidaria con una lista que represente la unidad lograda en el Frente de Todos. El diputado sanjuanino sostuvo que “en la nueva conducción tienen que ingresar todos los sectores del peronismo que ahora no están incluidos, porque se logró la unidad y abrimos las puertas del PJ de par en par para todos”. La actual conducción del PJ nacional buscará fundir en un mismo espacio al kirchnerismo y al Frente Renovador de Massa, por lo que Gioja les recordó a todos los sectores del peronismo que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner “están pidiendo que la unidad sea la bandera principal, después de la celeste y blanca”.

Sobre la posibilidad que continúe al frente del PJ, el legislador sanjuanino manifestó: “Siempre estoy dispuesto a aceptar lo que me pidan mis compañeros. Todavía tengo ganas”. Respecto a la tradición justicialista que indica que el presidente de la Nación debe ser el jefe del partido, Gioja manifestó: “No lo he charlado con él. Pero si Alberto cree que debe ser así, me parece excelente”. A la hora de analizar la situación del PJ en las provincias, Gioja marcó una diferencia entre el partido nacional y los distritos porque “la internas provinciales están más complejas”, ya que -por ejemplo- en San Juan hay algunas diferencias de conceptos entre el presidente del partido local -el gobernador Sergio Uñac- y otros grupos. Eso lo estamos discutiendo porque queremos bregar por la unidad”.

Pero Gioja no es el único anotado para ser jefe del PJ. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, confirmó su deseo de ser el próximo presidente del Partido Justicialista (PJ) nacional, al asegurar que le gustaría “formar parte de la discusión por conducir el PJ en esta nueva etapa”, aunque aclaró que su intención no es “pelearse con otros dirigentes” peronistas por la renovación de autoridades partidarias que se realizará en mayo.

En el inicio del proceso de negociaciones para armar la próxima conducción del PJ nacional, “Coqui” Capitanich se sumó como un nuevo actor que ya le expresó sus intenciones de liderar el partido a varios mandatarios provinciales y a referentes del Gobierno nacional con los que se reunió la semana pasada en la Casa Rosada.

“Me encantaría formar parte de una discusión por la conducción del justicialismo, pero no para pelearme con otro compañero, porque sinceramente acá no se trata de vedetismos ni posiciones personales, sino de una visión colectiva”. “Debemos entender que los gobiernos se suceden, pero el partido y el movimiento son una columna vertebral de representación de base política y popular que continúa”, agregó el exjefe de Gabinete kirchnerista, quien además reflexionó: “El rol del PJ en esta etapa debe ser distinto al actual”.