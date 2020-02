Susñar: «Se están cumpliendo las promesas de campaña»

La concejal Cintia Susñar se refirió al discurso de apertura del Período de Sesiones Ordinarias pronunciado por el intendente de Río Grande, Martín Pérez. La edil destacó algunos anuncios formulados durante el evento.

Susñar aseguró estar “muy contenta y esperanzada” por los dichos del Jefe comunal dado que “son promesas de campaña que se vienen cumpliendo, me parece que hay un ordenamiento del Ejecutivo Municipal que creo que era necesario y me paree que es muy importante poner en palabra eso”.

Y destacó, entre los anuncios, “la clínica para la mujer” entendiendo que “es muy necesaria y hay que trabajar y pensar en diversificar la atención pública” entendiendo que “es una muy buena propuesta y las mujeres tienen que estar contenidas en una clínica especial para ellas”.

En cuanto a “el centenario de la ciudad vamos a acompañar lo que propone el Intendente para poder llegar con una ciudad mucho más linda, más ordenada y más justa porque se lo merece”.

Y expresó que en su condición de “fueguina y riograndense me parece que es importante trabajar en conjunto para eso”.

Y además expresó que conserva esperanzas en cuanto al trabajo para el presente año porque “creo que en el Concejo Deliberante estamos en sintonía con las necesidades y vamos a trabajar dejando de lado las cuestiones políticas o ideológicas” y especuló que todos los Concejales y el Municipio “vamos a poder trabajar en conjunto”.

Por otra parte destacó los anuncios en materia de política de género dado que incluso “esta semana presentamos el proyecto para adherir a la Ley Micalea, además estamos trabajando con la Secretaría de la Mujer, próximamente va a estar en marcha el digesto de género, además estamos cerca del 8 de marzo y el mes de la mujer y estamos organizando varias actividades, además está en marcha el programa mujeres emprendedoras que ha sido un éxito total y creo que en breve se van a ver los frutos”.