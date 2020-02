El 1 de marzo el Municipio de Río Gallegos empezará a cobrar el peaje para camiones: Hay amenaza de paro

Luego de la polémica que nació por el anuncio del cobro de peaje a camiones en la entrada a Río Gallegos por la Ruta 3, La Opinión Austral pudo averiguar de antemano que el “canon” comenzará a cobrarse desde el próximo 1° de marzo.

Este monto ya estaba establecido por ordenanza, sancionada por el Consejo Deliberante en el mes de diciembre cuando se aprobó la nueva tarifaria de impuestos municipales.

Hasta el momento se cobraba una tasa de mil módulos, lo que ahora aumentará a un total de $3.640, equivalente a casi unos 50 dólares

Empresas de grandes cargas aceptaron el impuesto sin mayores complicaciones, mientras que choferes de camiones particulares habían anunciado hacer un corte en la ruta en modo de reclamo.

En tanto, el valor solo se cobraría a los camiones que transiten de paso por la ciudad con destino a otra localidad, principalmente hacia Tierra del Fuego o al país chileno; no así en los casos cuando los rodados que ingresan al ejido de Río Gallegos con guía de carga.

Respecto al método para abonar el costo del peaje, empresarios locales ya acordaron la posibilidad de abrir cuentas corrientes para que los choferes no lleven dinero en efectivo.

Camioneros particulares “muy preocupados”

Los camioneros particulares que hacen fletes a distintas empresas hicieron correr la novedad a través de grupos de WhatsApp y, según aseguró González en declaraciones al programa “No Tan Temprano” por Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9, están dispuestos a cortar la ruta 3 a la altura de Güer Aike y no dejar pasar a ningún transporte de cargas hasta que se revierta la medida.

“Si nosotros cargamos mañana estamos dispuestos a parar en Güer Aike, no pagar y no dejar circular ningún camión, estamos dispuestos a aguantar hasta que revean y hagan marcha atrás con esta medida que se está tomando”, amenazó, asegurando que pasa por la zona entre “tres y cuatro veces al mes y es mucha plata 3.640 pesos, son 15.000 pesos por mes”, estimó.

Además, consideró que la tasa que quiere cobrar la Municipalidad de Río Gallegos “es inconstitucional, porque es una ruta nacional, nosotros no entramos a Río Gallegos, vamos a Río Grande y estamos de paso”, argumentó. “Una abogada me decía si hay un peaje en una ruta te tienen que hacer una ruta alternativa para no pagar”, señaló.

Sin embargo, fuentes del municipio que fueron consultadas por La Opinión Austral le bajaron el tono a la polémica.

La decisión surge por la aprobación unánime de los concejales durante la sesión del 23 de diciembre, cuando salió la nueva tarifaria girada por el intendente Pablo Grasso, pero entre esa fecha y ahora, pasaron varias semanas en las que todavía no se puso en marcha el puesto sanitario, de control y pago del canon por utilización de las rutas para camiones de flete.

Lo que sucederá desde el primero de marzo, será que el puesto se abre para camiones que vienen a Río Gallegos a introducir mercadería con guías, diferenciando el peso que carguen.

La discusión está para aquellos que pasan, pero que no vienen con mercadería, sino que van en tránsito, que vienen de Chile o van hacia el vecino país o a Tierra del Fuego.

Hay camiones de empresas argentinas que van a Natales a cargar salmón y salen, o van a la isla y pasan por la capital santacruceña. Algunas de esas empresas tienen base operativa en Santa Cruz y otras no. Justamente hacia ellas va apuntado el inciso que se discute.

El pago no es ida y vuelta sino sólo el ingreso, razón por la cual el municipio no considera un ‘peaje’ el pago de 10 mil módulos al valor de 0.364 cada uno, lo que a pesos significa $ 3.640.

Por estos días, la comuna riogalleguense inició el proceso de notificación a las empresas y a todos los camioneros que están pasando para que sepan que el primero de marzo se les comenzará a cobrar.

Para las empresas que tengan dirección en Río Gallegos, se va a habilitar sistema de cuenta corriente, por ejemplo, Vesprini, que tiene un paso por Güer Aike de alrededor de 600 camiones al mes. En ese caso, los choferes firmarán una planilla y como son contribuyentes locales, recaudaciones cargará el importe como una tasa. En tanto que, para el resto, el cobro será en efectivo o con posnet.

Fuente: La Opinión Austral