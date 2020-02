Docentes privados demandan una urgente reunión con la ministra de Educación

Representantes de las instituciones educativas privadas solicitan que se aplique el beneficio del bono de fin de año que entregó la ex gobernadora Rosana Bertone por decreto. El 24 de enero presentaron una nota al Ministerio de Educación con el reclamo de los docentes y el 13 de febrero reiteraron el pedido por vía administrativa.

La solicitud de recibir el bono especial de diciembre de 2019, se ampara en la ley 749 del año 2007, que regula la educación privada. Desde las instituciones educativas privadas destacan que el artículo 43 de la normativa fija que “la retribución mensual del personal debe ser idéntica a la que perciben los docentes estatales”.

Se trata de unos cuarenta establecimientos en toda la provincia que estarían vinculados al reclamo y alrededor de dos mil docentes que pretenden cobrar el beneficio entregado por la gestión provincial pasada.

La ex gobernadora Rosana Bertone firmó el decreto 4597/19, a partir del cual se brindó una suma fija no remunerativa y no bonificable, denominada asignación extraordinaria

Mediante la última nota enviada a la titular de la cartera Educativa, Analía Cubino, los docentes privados plantean la urgencia del reclamo: “Porque los tiempos corren, es nuestra aspiración poder consultar por medio de esta nota, en qué momento contaremos con el instrumento legal que acompañe el decreto N°4597/2019 y contemple a los docentes de las Instituciones Públicas de Gestión Privado, con ánimos de que prime el principio de equidad entre todo el personal que compone el Sistema Educativo de Nuestra Provincia”.