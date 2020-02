Villegas pidió avanzar en un código contravencional para Tierra del Fuego

El legislador provincial Pablo Villegas afirmó que es intención de su gestión parlamentaria llevar adelante la discusión por un código contravencional provincial, discusión frenada durante los últimos años por falta de apoyo del oficialismo.

“Hay cuestiones que son materia de trabajo en la Legislatura, como el código contravencional o lo que se encuentra paralizado, el proceso de nombramiento de toda una estructura judicial en función de la suspensión del código en mención”, enfatizó.

Asimismo, consideró que “es una deuda que tenemos como legisladores y este año quiero empezar a trabajarlo; no es que antes no quisiéramos hacerlo, solo que no contábamos con el apoyo del bloque oficialista para tratarlo”.

“Es necesario que los fueguinos contemos con un código contravencional que respete el marco legal y constitucional vigente y, que a la vez, dote a las fuerzas de seguridad de una herramienta muy útil en materia de prevención del delito”, cerró el legislador.

Informe de Hábil Declarante