Más de 50 personas sin secundario completo se preinscribieron en la UNTDF

Río Grande, 11 de febrero de 2020.- La Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) preinscribió a más de 50 mayores de 25 años que no finalizaron el secundario. La posibilidad se enmarca en el Artículo Nº 7 de la Ley Nacional 24.541 de Educación Superior que habilita el ingreso a las universidades públicas a personas que no acrediten la aprobación del nivel medio (secundario, polimodal o equivalente).

Al respecto, la secretaria Académica de la UNTDF, Patricia Vara, señaló: «Tuvimos una buena inscripción en la que se anotaron 37 aspirantes en Ushuaia y 21 en Río Grande. Ellos reciben el acompañamiento de la Universidad para despejar dudas y luego rendirán un examen general de Lengua y Matemática este miércoles 13 de febrero, para luego cursar la carrera que eligieron». «Una vez aprobado el exámen, los ingresantes tendrán que realizar el Curso de Iniciación Universitaria (CIU) que se dictará del 17 de febrero al 7 de marzo; es importante remarcar que dicho curso es de carácter obligatorio, presencial y no eliminatorio» agregó la Secretaria.

La excepción está dirigida a aquellas personas que por algún motivo personal no pudieron completar los estudios secundarios en el tiempo previsto. “Poder cursar una carrera me va a permitir tener una herramienta de trabajo o desempeñarme en el área que me gusta. Siempre quise continuar mis estudios pero no pude por problemas personales graves, agradezco esta oportunidad, recibirme será un gran desafío personal” comentó Betiana, aspirante del Ciclo 2020.

Último día de inscripciones

Otro dato importante a destacar es que todas las personas que tengan aprobado la educación secundaria y quieran estudiar una carrera de grado en el Ciclo 2020 tienen tiempo de inscribirse hasta mañana martes 12 de febrero, de 11 a 18 horas en la sede de Ushuaia (Walanika 250) y en el campus de Río Grande (Thorne 302).