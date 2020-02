Esperó 15 años por una casa, pero le tocó la peor vecina: ruidos, discusiones y hasta maltrato animal

Una vecina de nuestra ciudad, adjudicada a una vivienda otorgada por el IPV en las 108 viviendas de la Margen Sur, está viviendo un verdadero calvario luego de aguardar más de una década para tener su casa propia.

«Hace siete meses que vivo acá y estoy teniendo inconvenientes con una vecina que no respeta las normas de convivencia», relató la mujer, que ya denunció a esta joven de 26 años en reiteradas oportunidades.

Es que de acuerdo a lo expuesto por la mujer a ((La 97)) Radio Fueguina, esta joven la obliga a «llamar a la policía para tranquilizarla, tiene música alta todo el tiempo, entran y salen hombres de su vivienda». Incluso, aseguró que tiempo atrás debieron denunciarla por maltrato animal, ya que habría envenenado a un can del edificio.

«Estoy pidiendo una solución, no pido que la desalojen, pero sí que puedan reubicarme; esperé quince años por una vivienda y no la puedo disfrutar», resaltó, y aclaró que por ahora «el IPV no ha solucionado nada y pide que dialogue con mi vecina, pero esta ya no lo podemos hacer, tiene denuncias de todos los propietarios del edificio.

«Con el resto de los vecinos no hay problemas, es solo con ella», aclaró por último.