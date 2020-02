Docentes privados reclaman un bono de $4 mil

Autoridades del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) confirmaron que varios colegios de gestión privada no pagaron a los docentes el bono de 4 mil pesos otorgado por el gobierno nacional, ni el paliativo de 15 mil pesos dispuesto por el gobierno de la provincia.

Además, develaron que, ante la situación denunciada, elevaron una nota al Ministerio de Educación provincial el 24 de enero para solicitar una reunión y que se expida sobre el bono correspondiente a los docentes provinciales del sector.

“Respecto del bono nacional, tiene que ver con el incremento salarial por 4 mil pesos para todos los empleados del ámbito privado. Este bono se debería cobrar una primera parte en el mes de enero de 3 mil pesos y los restantes mil pesos con el sueldo de febrero, pero el mismo no fue pagado por todos los colegios privados en la provincia”, señaló la secretaria general del SADOP, Andrea Cabrera.

“Nos llegan al sindicato reclamos cada día, por parte de compañeras y compañeros de las instituciones de educación privada luego de hacer el reclamo en sus colegios. La respuesta que dan los dueños, tanto al sindicato como a los docentes, es que todavía no saben de qué manera implementar el pago, que no saben si corresponde o no corresponde; siempre se genera una confusión cuando el decreto es muy claro”, aseguró.

En ese mismo aspecto comentó que la medida dispuesta por el gobierno nacional “es que el decreto abarque a todas las trabajadoras y los trabajadores del sector privado, más allá que algunos puedan desempeñar funciones en el ámbito estatal, eso es aparte”.

Cabrera dijo que entonces “corresponde que esto se abone”, aseguró que ese reclamo lo vienen sosteniendo “desde el mes de diciembre hasta ahora” y entendió que “no hay mala voluntad” de las instituciones, pero mencionó que “se generan estas confusiones sobre si corresponde o no corresponde”.