El Concejo tiene deudas por 10 millones de pesos

El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen se refirió a la deuda generada por la anterior gestión, como así también al retraso del envío de la coparticipación de parte de la provincia al Municipio.

En este sentido el edil sostuvo que “al momento de comenzar la nueva gestión nos encontramos con una deuda de más de 10 millones de pesos, de la cual el 90% de la misma tiene que ver con la contratación de profesionales realizada por la gestión anterior”.

Asimismo destacó que “la deuda se originó por la falta de envíos de fondos de la anterior gestión municipal al Concejo”.

Von der Thusen dijo que “durante esta nueva gestión vamos a utilizar el presupuesto de manera razonable y austera, dado que esta es nuestra manera de hacer política y siempre estamos viendo de qué forma podemos cuidar los fondos públicos, por lo tanto los fondos que se mal utilizaban, los vamos a usar para mejorar por ejemplo las condiciones edilicias que tiene el Concejo, que hoy son un gran problema”, manifestó.

Por otro lado se refirió a la deuda de coparticipación que está manteniendo la actual gestión del gobernador Melella con el municipio de esta ciudad señalando que “la falta de envío de los fondos de coparticipación en tiempo y forma de parte del actual gobernador no era un problema de Rosana Bertone que por un capricho no enviaba la coparticipación, sino que hoy Melella está haciendo exactamente lo mismo, por lo cual si no ingresan los fondos de coparticipación al municipio, tampoco llegan al Concejo, que está recibiendo muy poco dinero”, criticó.

Por tal motivo indicó que “el municipio también se ha encontrado con deudas como ocurre con el Concejo y, si no llega la coparticipación, no se pueden afrontar, esto significa que no era un capricho atrasarse con la coparticipación sino que era algo más global financiero y económico, por la situación que vive el país, por lo que a casi dos meses de asumir la gobernación, el mismo problema continúa”, ratificó.

Von der Thusen recordó que “el actual gobernador denunció esto por ocho años y los municipios no pueden trabajar si no tienen los fondos de coparticipación como corresponde, por eso le pido de parte de todos los riograndenses que por favor envíe los fondos de coparticipación y llegue a un acuerdo con el municipio para que entre todos podamos hacer las obras que tenemos programadas”, concluyó.