Reestructuración: Para Rodríguez, significa «crecimiento y desarrollo»

En su exposición el senador por el Frente de Todos, Matías Rodríguez remarcó: “no nos sorprende que los dirigentes de Cambiemos falten a la verdad y se quieran desligar de sus responsabilidades por el desastre que dejaron. Es lo que hicieron durante los cuatro años que estuvieron a cargo del gobierno nacional”.

En el marco de la sesión especial convocada para tratar el proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, el representante fueguino en la Cámara Alta “debemos sincerar la discusión, y no estoy hablando de culpas, pero sí de modelos. Hubo un modelo de toma de deuda indiscriminada que no significó crecimiento para el país, que fueron estos 4 años” en alusión a la gestión macrista.

“Hay modelos económicos claramente, pero unos podemos ver la deuda para poder acomodar los números del país, ayudar en el crecimiento, generar infraestructura, ayudarlo en su desarrollo, potenciar nuestras bases económicas; y otros pícaros -y nos lo muestran los números-, usaron la duda para otra cosa que no significó una sola cuota de crecimiento para el país, no significó bases sólidas” disparó.

Por último, se mostró esperanzado en que “tanto el presidente Fernández como su equipo económico y todos los argentinos vamos a salir de esto bien parados”. A su vez, celebró “el apoyo que va a tener esta ley en el recinto”.

“Estoy convencido que esta reestructuración va a significar para la Argentina crecimiento y desarrollo” dijo al finalizar su intervención en la sesión especial realizada este miércoles en el Senado de la Nación.