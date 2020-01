Ya preparan la 25ta edición de la Vigilia del 2 de Abril

Este jueves los Concejales recibieron, en la Sala de Comisiones, a integrantes de la Comisión Directiva del Centro de Veteranos de Malvinas encabezados por Raúl Villafañe y Roma Alancay. En tanto que en representación del Concejo Deliberante estuvieron presentes el titular del mismo, concejal Raúl von der Thusen y los concejales Walter Abregú; Javier Calisaya; Cintia Susñar, Diego Lasalle; Pablo Llancapani y Hugo Martínez.

El encuentro giró en torno a diferentes pedidos formulados por los representantes de los ex combatientes y en especial la solicitud de que los ediles realicen, como cada año, un aporte económico con el cual el Centro de Veteranos de Malvinas pueda hacer frente a los gastos relacionados con la organización de la Vigilia del 2 de Abril.

El Presidente del Concejo Deliberante expresó que “estas reuniones las tenemos todos los años y ellos nos cuentan las actividades que tienen programadas para la semana de Malvinas que comienza con el armado de la Carpa hasta terminar luego del Desfile del 2 de abril”.

Por lo cual desde el Concejo Deliberante “también solicitamos la posibilidad de llevar adelante diferentes actividades que podríamos llevar adelante en el interior de la Carpa y ver de qué manera podemos colaborar desde los económico o con la logística”.

Y reveló que la inauguración de la Carpa está prevista para el 24 de marzo del corriente por lo cual ante la posibilidad de colaborar para hacer frente a los gastos de la organización, von der Thusen reveló que “es lo que nos han solicitado por lo que al contar con Concejales que están en su primer mandato no confirmamos aún cual puede ser la ayuda que podemos brindar y seguramente nos vamos a reunir con el Cuerpo de Concejales para evaluarlo y si nos ponemos de acuerdo lo vamos a hacer como lo hemos hecho en años anteriores” aunque descartó que “la colaboración va a estar”.

Consultado sobre la posibilidad de que se superpongan actividades dado que el 24 de Marzo se conmemora también el Día por la Verdad; la Memoria y la Justicia, Von der Thusen expresó que “es un tema que lo hemos planteado por lo que nos vamos a poner en contacto con el Intendente para que los actos oficiales no se superpongan”.

En tanto el Presidente del Centro de Veterano de Guerra de Malvinas, Raúl Villafañe, expresó que “hemos sido muy bien recibido, como siempre, por parte de los Concejales y hemos podido hablar sobre todos los temas y de cómo nos estamos organizando porque tenemos mucho trabajo por delante y vinimos a comentarles como estamos trabajando y a solicitar la ayuda que nos brindan todos los años”.

Y aseguró que la inauguración de la Carpa “va a ser el 24 de marzo y no influye en nada” el hecho de que ese día se conmemore el Día por la Verdad; la Memoria y la Justicia”.

Además reveló que se planteó a los Concejales la necesidad de avanzar con la designación de nuevas calles de la ciudad con el nombre de los Veteranos de Malvinas y también las garitas de colectivo” dado que en la actualidad sólo una de ellas fue designada con el nombre “de nuestro querido camarada Verón y la idea es ponerle a todas un nombre”.

Finalmente anunció la posibilidad de que durante el presente año “se va a realizar en la provincia un Congreso Nacional de “generación Malvinas” que es una agrupación que “nació acá en la ciudad de Río Grande y está integrada por los hijos de los veteranos y hoy ha crecido en otros lugares del país y en noviembre o diciembre se realizaría el Congreso en la provincia”.

..