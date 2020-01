Río Grande será la sede más austral del «Global Game Jam»

En el marco de las actividades de verano que viene realizando el Municipio, a través de sus distintas áreas, llega al Espacio Inteligente RGA el gran “Global Game Jam”.

Si bien es la quinta vez que se realiza este evento en nuestra ciudad, por primera vez es organizado en conjunto entre Puerto Global y la Subsecretaría de Nuevas Tecnologías y Ciudad Inteligente, dependiente de la Secretaría de Gestión Ciudadana.

El “Global Game Jam” inicia este viernes 31 de enero a las 15 horas y se extenderá hasta el domingo 2 de febrero a las 19 horas. Se trata de un evento de desarrollo de videojuegos que se realiza de manera simultánea en 113 países, con el auspicio de empresas de calibre internacional como Microsoft, Unreal Engine, Facebook, Sony Interactive Entretainment, Warner Bros, entre otras; bajo la premisa de que los participantes desarrollen un videojuego en 48 horas y siguiendo reglas específicas.

Los participantes programan y diseñan la música y el arte 2D Y 3D de un videojuego con el objetivo de llegar al final del “Global Game Jam” con el producto terminado.

Cabe destacar que, el evento no es una competencia, sino una actividad que apunta a fomentar el trabajo en equipo, la colaboración y la creatividad, por lo que no es necesario contar con conocimientos previos.

Se pueden inscribir todos los interesados mayores de 18 años o bien, a partir de los 16 con la autorización de los padres, en el Espacio Inteligente RGA (Pellegrini 520) de 9 a 23 horas, hasta las 15 horas del viernes 31 de enero inclusive.

Asimismo, es indispensable que quienes participen acudan con los elementos necesarios para crear (micrófonos, auriculares, etc.)