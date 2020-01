Reunión con Gobierno: «Estamos en pañales en materia de producción local»

El objetivo de la reunión fue poner a disposición de los productores las diversas herramientas del Estado provincial y establecer una agenda de trabajo en conjunto.

La Secretaria de Desarrollo Productivo y Pyme, Carolina Hernández junto al equipo del Ministerio de Producción y Ambiente del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se reunió con los productores de la ciudad de Río Grande en el marco de la presentación de la propuesta de trabajo para el sector.

Con respecto a esto, Hernández manifestó que “nos reunimos con productores de la localidad de Río Grande para presentar la propuesta de trabajo en todas las líneas de acción que queremos encarar con este sector en particular, desde la asistencia técnica, el acompañamiento y las capacitaciones hasta las líneas de financiamiento”.

Asimismo, manifestó que “la idea es dar un impulso para poder abastecer otros mercados con otro tipo de productos” y agregó: “se va a trabajar con cada chacra en particular para poder ir respondiendo a las necesidades. Siempre es bueno trabajar en territorio para ver cuál es el ritmo de producción de cada productor y lo que va necesitando”.

En este sentido, la funcionaria dijo que “se les contó cuáles son las líneas financieras disponibles y para qué las pueden usar. Cuando uno tiene como objetivo entrar a otros mercados o canales de comercialización no solamente necesita calidad y cantidad de producto, sino también diversificación de la producción”.

Por su parte, Luis Schreiber, reconocido productor de la zona de Apymema, comentó que “vinimos a escuchar qué tienen preparado para trabajar en el sector y los lineamientos que van a haber. Por suerte estamos trabajando con ellos desde hace mucho tiempo y ya nos conocemos”.

Además, consideró que “el acompañamiento del Estado es primordial” y recalcó que “estamos en pañales en lo que es producción local. La verdad es que todavía no vemos un techo para el sector, así que tenemos que aprovechar y producir lo máximo posible”.

“Empezamos a ver el tema de la diversificación de los productos, porque si bien comenzamos con una producción muy grande y cada vez mayor de lechuga, por ejemplo, cada productor a su vez diversificó su chacra probando con otros productos como perejil, acelga, ruibarbo y papa entre otros”, añadió el comerciante.

Finalmente, señaló que “tengo buenas expectativas siempre que haya programas que tengan que ver con créditos adaptados a la producción”.