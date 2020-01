Jubilados piden reglamentar las últimas modificaciones del sistema

La ex funcionaria y referente de los pasivos estatales, Margarita Gallardo, pidió la reglamentación de la ley 1.285, mediante la cual se realizaron las últimas modificaciones al régimen jubilatorio de la provincia. Sostuvo que desde el sector político no se avanzó en el tema y cuestionó a la vocal por los pasivos en la Caja Previsional, Patricia Blanco, por no promover la reglamentación de la norma aprobada en 2019.

“Me llamó la atención algunos conceptos que vertió Patricia Blanco, porque hizo referencia a la movilidad jubilatoria”, señaló Gallardo. Agregó que, al momento de haber presentado por nota el pedido de reglamentación junto a otros jubilados, “Patricia Blanco no estaba en la provincia”, resaltando que “ni siquiera firmó la nota que redactamos para poner el tema en discusión”. Respecto de las últimas modificaciones efectuadas por la Legislatura al sistema previsional, Gallardo consideró que “nosotros pusimos en superficie el tema, se empezó a discutir a partir de nuestro trabajo, porque nadie se atrevió a presentar un proyecto en la Legislatura”. “Volvimos a juntar firmas, presentamos notas al gobernador, a la Caja de Previsión Social y a la Legislatura, pedimos la pronta reglamentación de la ley 1.285”, mencionó la ex funcionaria. “La ley 1.285 se basa en ese expediente que nosotros trabajamos. Lo concreto y lo formal y efectivo para llegar a esa ley fue nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Por eso causó ruido lo que dijo Blanco, porque ella no participó en la discusión del tema” argumentó la dirigente en declaraciones a (La 97) Radio Fueguina. “Tengo muchos años de militancia en la seguridad social porque me interesa el tema”, expresó Gallardo. Acerca de la situación actual, amplió que “una cosa es la movilidad y otra es la actualización, a partir de la sanción de la ley 1.285, los jubilados percibimos aumentos un mes después que los activos, la actualización hoy se maneja con una reglamentación provisoria”. “La movilidad años atrás la teníamos a través de la ley 1.210 -explicó la referente de los pasivos-, el año pasado decidimos presentar una nota, juntamos firmas y logramos que la Legislatura modifique esa ley, donde específicamente nos cambiaban el concepto de movilidad”.