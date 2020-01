El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, el secretario de Finanzas, Diego López, y el Contador General del Municipio de Río Grande, Matías Lapadula, mantuvieron un encuentro en la ciudad de Ushuaia con el ministro Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia, Agustín Tita, el director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde, y el Ministro de Economía, Guillermo Fernández.

Durante el encuentro, que se basó sobre tres ejes principales, se analizó detallar la información en materia tributaria, cómo hacer frente a la deuda de coparticipación de los últimos años, y establecer una modalidad de pago que permita al Municipio de Río Grande tener previsibilidad en materia de ingresos que ingresan por coparticipación federal, provincial y regalías.

En primer término, Díaz destacó la reunión como “positiva”, y destacó que la misma se llevó a cabo dentro del marco del diálogo institucional entre Municipio y Gobierno de la Provincia; hecho que valoró, “teniendo en cuenta que durante los últimos años se han dado alrededor de 7 u 8 instancias judiciales donde se discutió este tema. La intención es resolverlo dentro del ámbito político a través de los funcionarios municipales y provinciales de las áreas de economía y finanzas”.

En este sentido, señaló que “fue un primer encuentro donde las partes plantearon sus posturas. El Municipio tiene la necesidad de hacerse de los recursos de coparticipación, y el Gobierno Provincial expresó un mecanismo alternativo que nos propondría en las próximas reuniones para poder ir cumpliendo con la deuda y con la coparticipación mensual”.

Respecto a la deuda que el Gobierno Provincial mantiene con el Municipio de Río Grande, y que se encuentra judicializada desde abril de 2019, el Secretario de Gobierno explicó que “dialogamos respecto de cómo afrontar la deuda de coparticipación generada en los últimos años, la cual asciende a poco más de 330 millones de pesos”.

Al mismo tiempo, indicó que “también nos referimos a cómo compartir la información referida a los ingresos tributarios para poder calcular la coparticipación mensual, sobre todo en lo que respecta la coparticipación provincial, porque la federal la podemos observar dentro de la página del Ministerio de Economía”. Sobre la información de recaudación tributaria en la provincia, Díaz indicó que “no la estamos teniendo y no se actualiza desde el mes de diciembre. Desde el Municipio se hizo mucho énfasis en la publicación de la información respecto de la recaudación tributaria que se puede obtener a través de la Agencia de Recaudación Fueguina”. Como respuesta a dicho pedido, “el Gobierno de la Provincia planteó que se puede trabajar en un retraso no tan largo como existe al día de la fecha, sino que acotarlo a una carga de datos que no lleve más de 15 días”.

Otro de los temas principales que se trató en dicho encuentro, tuvo que ver con “pactar la transferencia de fondos, mes a mes, a los efectos de no incrementar la deuda de coparticipación que existe al día de la fecha. Trabajaremos en establecer una modalidad de pago para que el Municipio de Río Grande tenga previsibilidad en cuanto a los ingresos que va a tener la ciudad en materia de coparticipación. Este mecanismo de pago tiene como finalidad inmediata el hecho de no incrementar la deuda de coparticipación durante la gestión de Gustavo Melella”.

Por último, el Secretario de Gobierno informó que “en los próximos días vamos a continuar con esta reunión, en los mismos términos y con los mismos ejes».

