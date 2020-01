Reunión forjista: Mora y Calisaya recibieron a legisladores del oficialismo

Este jueves los concejales Javier Calisaya y Miriam Mora recibieron a los legisladores Emanuel Trentino, Mónica Acosta, y Daniel Rivarola, donde los parlamentarios municipales y provinciales analizaron la cuestión del empleo, la producción, y la recuperación del salario.

Al respecto el concejal Javier Calisaya calificó el encuentro como “positivo, en principio porque compartimos un mismo proyecto nacional, provincial, y en este caso poner a disposición las herramientas, o la posibilidad de abrir la discusión a los representantes de la ciudad, y en esta oportunidad pudimos conversar sobre algunas ideas, proyectos que están elaborándose por parte de la concejal Mora, como así también desde nuestro bloque, y en el que podamos articular junto a nuestros representantes provinciales, entendiendo la articulación para que no haya superposición de tareas”.

En este sentido sostuvo que “el proyecto que tiene la concejal Mora en relación al cannabis es importante poder articularlo a nivel provincial como puede ser la producción de cannabis medicinal”.

Asimismo indicó que “particularmente trabajaré en lo que respecta a la construcción de viviendas, el control de precios, son áreas en las que me tocó trabajar, hay cuestiones que son articuladas y que vamos a tener que trabajarlas con el proyecto que encabeza el gobernador Melella”.

Con respecto a la ampliación de la ley19640, el edil manifestó que “a partir de este año el Concejo Deliberante contará con la comisión Nº 6 que será de Soberanía, Industria y Producción, la cual estará a cargo del concejal Walter Campos, y será uno de los temas principales a debatir la ampliación de la ley”, dijo, al tiempo que consideró que “recuperar el empleo es la prioridad y la iniciativa primera tanto del ámbito nacional, provincial, y municipal, en este no debe haber contradicciones en términos políticos, sino acompañar los proyectos nacionales, y poder ver cuáles son las herramientas necesarias a nivel municipal para poder acompañar la recuperación del empleo, la prórroga de la 19640, y en eso vamos a estar como bloque acompañando”.

También el edil sostuvo que “la cuestión es amplia, y tiene que ver con una batería de medidas que se tiene que llevar adelante como lo es la recuperación del salario, del empleo, y la posibilidad de que todos esos beneficios no se lo lleven los grandes monopolios, siendo que una de las cosas que se habló con Producción es la posibilidad del control de precios, precios cuidados, y los distintos programas nacionales que necesariamente se van a tener que aplicar acá, llevar adelante, pero que van a necesitar de controles municipales, donde también podemos articular con el gobierno de la provincia”.

“Tierra del Fuego es la provincia que mayor desocupación tiene”

Por su parte la concejal Miriam Mora expresó que el encuentro “fue para ponernos al día con diferentes temas, no solo a nivel municipal sino también provincial, tratando de compartir diferentes proyectos y repasando la situación en la que se encuentra Río Grande y la provincia también”.

Además recordó que “siempre existe la buena voluntad de trabajar en forma conjunta y es lo mejor que nos puede pasar”, dijo, al tiempo que entendió que “las diferencias políticas o ideológicas que podamos tener debemos dejarla de lado porque tenemos una ciudad y una provincia por levantar”.

Por tal motivo indicó que “seguramente cuando terminen los recesos legislativos volveremos a trabajar todos en conjunto, incluso nosotros desde el bloque ya tenemos proyectos para presentar”.

También opinó sobre los reclamos de algunos sectores antagónicos al gobierno provincial en cuanto al goteo diario señalando que “es algo que se está trabajando y estudiando por parte de los opositores, y si bien no tenemos oposición al respecto, si nos hubiera gustado que los reclamos se hubieran hecho cuando Gustavo Melella era Intendente, en ese momento no conseguimos que muchos levanten la voz como lo están haciendo hoy reclamando la deuda que el Gobierno tenía con el Municipio, pero vamos a acompañar lo que sea beneficioso para los vecinos y no solo tironeos políticos”.

Con relación al empleo, que es uno de los temas prioritarios de las instituciones públicas, Mora indicó que “junto con los legisladores vemos como está trabajando el gobierno de la provincia con Nación para la reactivación de la industria y la ampliación de la matriz industrial, por lo que seguramente llevará un tiempo de discusión aunque no es nada imposible”.

Mora recordó que “Tierra del Fuego es la provincia que mayor desocupación tiene en el país pero tenemos a todos los que tenemos que tener trabajando en este tema”, incluso recordó que “tenemos tres legisladores que son de extracción gremial. Además hemos acompañado la lucha de los trabajadores durante todo este año y seguimos trabajando en proyectos”.

Finalmente coincidió con su par Javier Calisaya en cuanto a que “la provincia podría implementar el proyecto de Cultivo de Cannabis Medicinal que en Canadá ha generado muchos puestos de trabajo, puede también ser parte de la ampliación de la matriz productiva, y además hay mucha capacidad instalada para que las empresas puedan comenzar a ampliar la producción a otros productos”.

