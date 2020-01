El derogado CCT “perjudicaba el presupuesto provincial”, cuestionó Diego Carol

Según lo comunicado en conferencia de prensa, el Convenio firmado por la gestión saliente y varios gremios estatales “comprometía seriamente” las finanzas provinciales, teniendo en cuenta que no se realizó una previsión del impacto económico.

El secretario de Gobierno de la Provincia, Diego Carol, señaló que el Convenio Colectivo de Trabajo, firmado por tres sindicatos estatales y la ex gobernadora Rosana Bertone, no tuvo en cuenta las erogaciones presupuestarias necesarias para su implementación. “En ningún momento se hizo un análisis ni se trabajó sobre la cuestión presupuestaria. No hay previsión de gasto y se comprometen seriamente las arcas del Gobierno Provincial”, indicó el funcionario.

“No se tuvo previsión presupuestaria ni se analizó el gasto. Este convenio compromete todos los recursos del Estado que no son de Gustavo Melella, sino que son de todo el pueblo de Tierra del Fuego, es algo grave”, insistió Carol.

Asimismo, destacó que “vamos a convocar a una mesa técnica con los gremios para proponer un convenio colectivo superador”.

“Debemos garantizar la carrera administrativa, respetar la Constitución y establecer la idoneidad como requisito para el ingreso al Estado. Este es el objetivo que nos proponemos y para lograrlo dialogaremos en profundidad con los representantes de los trabajadores estatales hasta alcanzar un verdadero acuerdo en el que todos tengan participación”, concluyó el funcionario.

