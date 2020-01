Electrodependientes, prioridad máxima para la secretaría de Energía

El secretario de Energía de la Provincia, Moises Solorza, se refirió a la necesidad de una implementación urgente de la Ley de Electrodependientes y la importancia de establecer una tarifa social para las personas que enfrentan dificultades económicas. Solorza destacó estos asuntos como los principales en relación a resolver los problemas de los sectores más vulnerables.

En Tierra del Fuego son alrededor de 130 las familias que deben ser comprendidas por la Ley de Electrodependientes, la cual se mantuvo casi cuatro años sin tratamiento en la Legislatura, y el funcionario consideró imprescindible que se elabore un padrón preciso que evite cualquier tipo de inconveniente.

“Nosotros hemos pedido herramientas realmente muy sencillas y nos debe avergonzar como sociedad no tener identificadas las familias para que no se les corte el suministro eléctrico -indicó Solorza-, y era simplemente identificar los medidores, para que no se cometa ningún error que ponga en peligro la vida de algún vecino”.

“Son herramientas sencillas de identificación, que me parece que habla un poco y dice mucho de nosotros como sociedad, donde los valores hacia la empatía que debemos tener con el más vulnerable se habían perdido”, expresó el secretario, y agregó que “nosotros hemos recuperado esos valores, no tan sólo desde la cosmética, que muchas veces nos ofrecían como soluciones, sino que también actuar profundamente sobre las necesidades de los más vulnerables y, en este caso, son los electrodependientes y la gente que no puede acceder a una tarifa social eléctrica”.

Solorza remarcó que se buscará consensuar con los Municipios una tarifa especial para vecinos en situación de vulnerabilidad: “Vamos a dar esa discusión y vamos a trabajar en consecuencia, con el Concejo Deliberante, con los Municipios, con la Dirección Provincial de Energía y con la Cooperativa Eléctrica, para ponernos a trabajar en un esquema diferenciado que lleve a la tarifa social, o como se llame, nosotros no podemos no hacer ese trabajo porque sabemos de la situación que tienen muchos de los vecinos que están por debajo de la línea de la pobreza en nuestra provincia, y son muchos, lamentablemente”.

“Debemos asistir desde el Estado y facilitarle los planes de pago, moratorias e instrumentar cualquier tipo de instrumento, valga la redundancia, para hacerle producible la vida y no desacomodarle la vida a los vecinos en ese sentido”, expuso el funcionario, añadiendo que “un vecino que recibe un plan Repsol o una tarjeta social claramente no puede darle 2.000 pesos a la cooperativa eléctrica y no puede pagar 2.500 pesos de gas, porque se queda literalmente sin comer”.

“Hay que hacer un trabajo con los municipios para detectar los casos más vulnerables y ver de qué manera el Estado se puede poner al servicio de los vecinos”, concluyó Solorza.

