La diputada Yutrovic se reunió con Martín Perez y Melella

La diputada del Frente de Todos por Tierra del Fuego, Carolina Yutrovic, mantuvo reuniones con el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Río Grande, Martín Pérez, instancias en las que adelantó algunos de los temas principales que se debatirán a nivel nacional. Yutrovic se puso a disposición de las gestiones locales “para acompañar las iniciativas que sean necesarias para Tierra del Fuego ante el parlamento”.

“Hay temas complicados que vamos a tener que abordar, entre ellos el nuevo pacto con los gobernadores, la modificación de los regímenes jubilatorios”, destacó Yutrovic, y agregó que son temas difíciles pero necesarios”, debido a que “son los temas que pueden transformar las cuestiones de fondo del país”.

“Después veremos los resultados, las cámaras están parejas pero a las discusiones hay que darlas y eso estoy dispuesta a hacer, dar mi opinión y votar el mejor proyecto posible en lo que se refiere a los regímenes jubilatorios”, expresó la legisladora.

Por otra parte, Yutrovic se manifestó a favor de la creación del Consejo Económico y Social: “Es una buena decisión, es un acertado diagnóstico del Presidente que necesita construir ese espacio para avanzar en la solución de problemas complejos de la ciudadanía”.

El rol de la oposición

Según consideró la funcionaria, para que la Argentina pueda superar la crisis económica será imprescindible una oposición responsable y la participación de todos los actores sociales. “Va a ser fundamental que se debata, que se involucren los actores de la ciudadanía y que no se use para poner palos en la rueda. No debería ocurrir pero igual lo voy viendo”, expresó Yutrovic. .

En ese sentido, la parlamentaria nacional sostuvo que, durante la discusión de la ley de emergencia de la provincia de Buenos Aires, “se notó y hubo posturas de la oposición que parecían ser opositores hace cuatro años cuando habían dejado la provincia hace pocos días”.

“Uno ve esa situación y sabe que tiene que estar atento, poner empeño para que las herramientas legislativas salgan para bien de la Argentina. Creo que no hay lugar para mezquindades y actitudes egoístas”, concluyó la diputada.