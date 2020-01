Patricia Blanco: “La clase política nunca se hace cargo de las emergencias”

La directora por los pasivos en la Caja de Previsión Social, Patricia Blanco, se refirió a la crisis histórica del sistema de jubilaciones en Tierra del Fuego y responsabilizó a la clase política por los desmanejos económicos. Además, remarcó que se debe hacer sustentable el presupuesto de la entidad para que no se tenga que volver a declarar la emergencia.

“A la caja hay que darle sustentabilidad, pero no por cuatro años, para que dentro de cuatro años nos vuelvan a declarar la emergencia, hay que darle por 30 o 40 años, porque si no vivimos en emergencia y la emergencia siempre la apagamos todos los jubilados o los laburantes, la clase política nunca se hace cargo de las emergencias”, señaló la funcionaria.

Blanco criticó duramente a los funcionarios que han pasado por las distintas gestiones provinciales, teniendo en cuenta que no se ha conseguido normalizar la situación presupuestaria: “La verdad que a esta altura de la vida uno ya no quiere más la palabra emergencia y además nadie se hace cargo, y uno ve que han hecho destrozos, han fundido la Caja todas las veces que han podido, pero no hay responsables, la pelota se la van tirando unos a otros, las cosas van pasando y los que pagamos las consecuencias son los jubilados y los activos”.

Según expresó la directora, el eje de los problemas para garantizar el pago de las jubilaciones a largo plazo radica en las deudas de los distintos organismos públicos y las “malas decisiones” de los políticos de turno. “La situación de la caja es complicada, pero no por la caja, es por todo lo que hicieron, porque hay deuda de cosas pendientes, hay muchísimas demandas y muchísimo juicios y, a medida que pasan los días, a la caja le va a salir cada vez más caro las malas decisiones que se han tomado en su momento”, se alarmó Blanco, y agregó que “ahora uno tiene que estar con todas las consecuencias, entonces de a poco hay que ir cambiando, porque tampoco se van a resolver las cosas en tres o cuatro días”.

