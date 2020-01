Melella, sin filtro: “No negociamos impunidad, pero no buscamos bajo la alfombra”

No pelearse con los Intendentes, remarcar los errores de su antecesora, aclarar la situación planteada con el puerto de Ushuaia y defender la Ley de Emergencia, más allá de admitir errores propios en la presentación inicial. Esas parecieron ser las premisas en el diálogo sincero que el Gobernador Gustavo Melella se planteó en su entrevista exclusiva con ((La 97)) Radio Fueguina.

Estos son los párrafos más destacados de sus reflexiones, en cuyo marco no dejó de poner el acento sobre la persecución a que lo ha sometido un medio de prensa porteño.

El puerto de Ushuaia

El diario digital “infobae” publicó (y se hicieron eco otros portales) supuestas declaraciones de empresarios navieros que amenazarían con pedir la intervención del puerto de Ushuaia por situaciones que los estarían perjudicando.

Melella expresó al respecto que “En todos lados hay pícaros, en todos lados hay intereses y gente que te genera un problema para después venir a ofrecerte la solución”. “Esto que publicó Infobae (y me llama la atención porque hace mucho tiempo que salgo seguido en Infobae), es lo que pasa hace muchos años”.

“Hubo un abandono fuerte del puerto de la provincia, que usamos todos. Lo que pasa es una complicación, pero es auspicioso porque queremos que vengan cada vez más buques”. “Hay navieras que están interesadas en el puerto, se va a trabajar fuerte en el desarrollo del muelle, pero lo que veo, hay mucho pícaro que quiere darnos soluciones para después tenernos agarrados a su voluntad”.

Un puerto en Río Grande sería un aliviador para el atosigamiento en Ushuaia. ¿Es una posibilidad?: “El puerto de Río Grande es un tema tan trillado, tan mal usado que no queremos generar falsas expectativas. Cuando tengamos novedades, vamos a anunciarlas; pero es cierto que -si pensamos en industrializar hidrocarburos- el puerto de Río Grande es necesario”.

La Ley de Emergencia

“Lo hablé con Fernández, que nos decía que la ley de emergencia nacional fue muy criticada dentro del país, pero bien vista por posibles inversores extranjeros. La ley provincial de emergencia administrativa pasó a comisión y está bien que haya sucedido así porque no queremos una escribanía en la Legislatura”.

“Igualmente, vamos a tomar medidas y acciones independientemente de la discusión de esa ley que será recién en marzo, pero nosotros hay cuestiones que debemos resolver urgente porque la emergencia es hoy y no en marzo”.

“Hay cuestiones sobre las que queremos avanzar, como la línea de crédito blanda que estamos analizando y una línea de financiamiento por fuera del sistema bancario para comerciantes y pyme. Eso lo vamos a hacer”.

La deuda que dejó Bertone

“Yo con todo respeto le digo a Pablo Blanco que ojalá consigamos mejores condiciones en una renegociación de la deuda porque la tasa acordada por la anterior gestión es malísima. Cuando vos se lo contás a los funcionarios nacionales, se agarran la cabeza”.

“No quiero entrar en discusiones, pero ojalá que mejoremos las condiciones, Si logramos que los intereses en lugar del 9 % sean del 3 %, estamos haciendo un mejor negocio”.

“La tasa de interés es altísima; la gestión anterior se endeudó al 9 % anual y le compró bonos al gobierno nacional de Cambiemos que eran al 3 por ciento. A mí me parece que hay condiciones mejores, solo hay que buscarlas”.

Se insistirá en denunciar posibles irregularidades en la gestión de Bertone?:

“Hay una Justicia en Tierra del Fuego, el gobernador no dice cómo se hace justicia. Si se hicieron mal las cosas, tiene que haber condena. Es verdad cuando el vecino dice que todo es un desastre, que falta dinero, que en situaciones hipotéticas no se hacen obras que se pagan, tiene que haber justicia”.

“Nosotros dijimos que no negociamos impunidad, pero no buscamos bajo la alfombra. Es cierto que hay mucha desidia en la provincia. Yo no lo puedo entender, no puedo entender que falten cosas, que escasee información, que los trabajadores tengan malas condiciones en su ámbito, con cosas históricas, que pasan hace muchos años”.

“Hay áreas del Estado que las encontré bien y en otras peor a la que nos imaginábamos, un desastre. Tengo que decir que, en su gran mayoría, nos encontramos con muchas ganas de trabajar, gente que tiene ganas de ser respetada y valorada. Hay empleados provinciales que se han ofrecido a trabajar sábados y domingos. Eso está muy bueno y a todos hay que ofrecerles mejores condiciones laborales”.

La relación con los intendentes

“Los roces tuvieron que ver con la Ley de Emergencia. La primera ley no estuvo buena y cuando uno mete la pata, debe reconocerlo. No tengo dudas que la relación va a ser buena, estamos todos dentro de un gran espacio”.

“Por las cosas que les están pasando a los fueguinos, está claro que no hay tiempo para peleas, la gente nos los está pidiendo. Tenemos diferencias, pero hay que construir sobre lo positivo. Estamos charlando mucho con Martín Pérez, con Daniel Harrington, vamos a hablar mucho también con Walter Vuoto”.

“Iremos trabajando planes de obras en conjunto, vamos a pagar las deudas a los municipios y yo creo que es bueno que la discusión haya sido al principio, para que uno después acomode los tantos y se pueda trabajar tirando todos para el mismo lado”.

