Vialidad Provincial “fue un aguantadero de la política”, deploró su nuevo presidente

A semanas de haber asumido el cargo de director de Vialidad Provincial, Eduardo Quique Sandri, calificó como “una catástrofe” la situación en la que se encuentra el parque automotor del ente, sostuvo que al asumir halló una empresa “devastada” y aseguró que la gestión de Rosana Bertone utilizó la dependencia como un “aguantadero político”.

“Encontré una gran empresa absolutamente devastada, esta es la realidad, con un parque rodante en pésimas condiciones, que es el alma nuestra, porque una Vialidad sin máquinas, ni camiones, ni equipos viales, no tiene mucha razón de ser”, expresó el funcionario, y agregó que “ lo poco que anda, lo poco que estaba en condiciones de ser usado, casi diría que era solamente por buena voluntad y predisposición de los muchachos que andan arriba de los equipos”.

“La sensación es que ha habido acá un aguantadero de la política, porque hay que decir las cosas como son alguna vez y empezar a abandonar lo políticamente correcto -señaló Sandri-, aunque a alguna gente no le guste, pero esto cuesta mucha plata de los contribuyentes, al que trabaja, el que produce, al que paga impuestos le cuesta mucha plata”.

Si bien señaló que Vialidad actualmente presta servicios en las rutas nacionales y provinciales, remarcó que se trabaja “en las condiciones mínimas indispensables”, y relató que, al ponerse al frente del organismo, descubrió “un panorama francamente desolador y qué te hace demasiado ruido”.

“Te da la sensación de una irresponsabilidad absoluta y que me parece que no da para más, el país en general, los gobiernos, sean municipales, provinciales, el que fuera, tienen que empezar a ponerse los pantalones largos, porque la situación no da para más”, criticó el director, agregando que “si nosotros no cambiamos esta realidad, un paquete de fideos va a costar mil pesos, porque no van a alcanzar todos los impuestos que se pagan para mantener este Estado en estas condiciones”.

Según comentó Sandri, en poco más de veinte días, la entidad logró poner “un tremendo orden interno”, teniendo en cuenta que el funcionamiento “era verdaderamente vergonzoso”. “Hablé con los directores, con las autoridades de acá adentro y les dije que yo no vengo a trabajar en estas condiciones, porque esto es una vergüenza -precisó Sandri-, a mí me molesta en lo personal, me parece que no tenemos derecho a que las cosas del Estado las dejemos tiradas por cualquier parte, deteriorándose y perdiendo valor, así que estamos poniendo en valor esto, la empresa, poniéndola en valor y aceitándola para que pueda salir a cumplir su rol”.

Una tarea que se realiza desde la mañana de hoy es la reparación de calles en la ciudad de Tolhuin: “En este preciso momento yo vengo de allá y quedó una máquina reparando una calle, que la verdad están destrozadas, y la verdad que al intendente nuevo los tipos que estaban antes le dejaron, también, todo roto, no tienen las máquinas, no tienen nada”.

En ese sentido, acerca de la relación con la nueva gestión municipal de Daniel Harrington en el corazón, el titular de Vialidad Provincial, señaló que “le vamos a dar una mano, porque esta no es una cuestión política, todos cobramos del Estado, a todos nos paga la ciudadanía, entonces tenemos que estar donde está la ciudadanía y dónde está la gente de Tolhuin, que tiene mucho movimiento, tiene mucho tráfico hoy en día los fines de semana, el tráfico se intensifica, entonces pusimos equipos, que era lo mínimo indispensable para resolver ese problema”.