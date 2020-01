Lo confirmó González: Tierra del Fuego se unirá a la Tarjeta Alimentaria nacional

La provincia de Tierra del Fuego adherirá al plan “Tarjeta Alimentaria” anunciado por el gobierno nacional, a fin de eliminar los bolsones de ayuda social. Así lo adelantó la ministro de Desarrollo Humano de la Provincia, Verónica González, en diálogo exclusivo con ((La 97)) Radio Fueguina.

“Estamos evaluando todo para sumar la tarjeta alimentaria nacional. Ya tuvimos contacto con el ministro Daniel Arroyo para coordinar el programa y estamos a la espera de la respuesta”, informó González.

En relación a compatibilizar los requisitos, conforme a la metodología empleada actualmente en Tierra del Fuego, la ministro consideró que “básicamente los requerimientos son muy parecidos a los mismos que solicitamos acá. Hay que trabajar con el Banco, ver de qué forma se paga esa tarjeta y los detalles nos los van a dar desde Buenos Aires”.

Tregua institucional

En materia de contención social, Verónica González consideró importante trabajar en coordinación con los municipios (particularmente el de Río Grande) para optimizar los resultados. Apostó a un mejoramiento en relación y se refirió a una “tregua institucional”. “Me voy a reunir con la secretaria de Desarrollo Social de Río Grande (Silvana Angelinetta), vamos a reunirnos con Daniel Harrington para poder coordinar acciones”. “Queremos que haya una tregua institucional para estandarizar el nivel de calidad de la prestación”, propició la funcionaria de Melella.

La exconcejal de Río Grande se refirió particularmente a la difícil situación social de su ciudad de origen: “Río Grande está muy vulnerado, muy golpeado y esto no reactiva de un día para el otro. No es mágico, no hay recetas mágicas, va a tomar tiempo y el Estado debe está ahí para contener a la gente que así lo demanda”, reflexionó

“Queremos trabajar en conjunto con los municipios –insistió González- hay buen diálogo y comunicación con las ciudades, fue algo que nos pidió Gustavo Melella y pensamos cumplirlo porque en el medio está la gente que necesita ayuda”.

Respecto del escenario en materia de carencias sociales, la ministro afirmó que “Hay similitudes en las tres ciudades, una realidad general que tiene que ver, por ejemplo, con la demanda de primer empleo del joven que terminó la secundaria”.

“El golpe más fuerte fue sin dudas en Río Grande por ser una ciudad industrial”, lamentó. ”Ushuaia compensa con las instancias del turismo”.

“En ese punto el acompañamiento social siempre es mayor en Río Grande, cerró la ministro.

..