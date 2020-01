Habrá un reordenamiento total de planes sociales en el Municipio

Si bien todavía resta conocer los detalles del programa que aplicará el intendente Martín Pérez para un nuevo esquema de planes sociales, subsidios y contratos, se anunció que son un total 1.400 personas las que reciben algún tipo de asistencia del Municipio, de las cuales 600 ingresaron durante 2019. Lo informó el secretario de Finanzas de Río Grande, Gastón Díaz, quien señaló que se reverá la forma de implementación de los distintos programas pero, a su vez, llevó tranquilidad a los beneficiarios de asistencias y contratados respecto de la continuidad de los planes.

El funcionario remarcó que el detalle de los cambios será comunicado por el mandatario municipal en los próximos días, aunque precisó que “cuando asumimos, el 14 de diciembre, además de las 1.830 personas que son empleados municipales, nos encontramos con una planta paralela de 1.400 personas”, y agregó que “estas personas se vinculan con Municipio a través de planes, de programas, de contratos de locación de servicios, y lo que observamos es que algunas cuestiones que eran pura y exclusivamente sociales, donde la persona necesita una ayuda del Municipio en asistencia, por una cuestión de vulnerabilidad social, estaban incorporados a programas pensados para, por ejemplo, los talleres culturales, o personas que estaban desempeñando talleres culturales estaban vinculadas a través de contratos de locación de servicios y otras, que eran cuestiones pura y exclusivamente social, estaban dentro del programa de formación laboral, con una exigencia de una contraprestación de trabajo”.

“A partir de ahí, empezamos a pensar que nosotros tenemos que separar cada una de estas situaciones en particular, y contestar muy especialmente las que son cuestiones de vulnerabilidad social, y atenderlas a través de la Secretaría de Desarrollo Social”, indicó el funcionario.

Según expresó Díaz, las modificaciones mantendrán los beneficios de ese grupo de 1.400 personas: “No quiero adelantarme al anuncio del intendente, pero si queremos pensar en reubicar a cada una de las personas, por ejemplo, en un programa destinado exclusivamente para los talleres culturales, que pueden ser talleres de cultura, de educación, de deporte, otro que tiene que ver con lo que llevan adelante empleados de los espacios públicos, valorando justamente, no solamente lo que está dentro del área de Parques y Jardines, sino también los que cuidan las plazas, los denominados playeros; por otro lado lo que tiene que ver con la formación y capacitación laboral, dentro un programa que los contemple como tales, y lo que son exclusivamente cuestiones de asistencia por una situación de vulnerabilidad social, tratarlo dentro del área de Desarrollo Social.

Díaz mencionó que se han detectado casos “en los que correspondía que se presten tareas y no se llevaban a cabo, y casos en los que correspondía un taller de cultura y estaban dentro de un contrato de locación”. “Nosotros queremos continuar con estas modalidades, pero ordenadas”, expuso el secretario.

Así mismo, el miembro del gabinete de la nueva gestión de de la Intendencia destacó que el trabajo de análisis está llevando “muchas horas de trabajo”, y subrayó la importancia de brindar tranquilidad a los beneficiarios, teniendo en cuenta que se ha generado “preocupación” en las redes sociales e incluso algunas personas se han acercado al Municipio para consultar por su situación.

“Es bueno también utilizar los medios de comunicación para, por lo menos, adelantar esta tranquilidad de que vamos a continuar con los planes sociales, que no se van a cortar los ingresos a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, resaltó Gastón Díaz, añadiendo que “ en la Secretaría Desarrollo Social, no solamente se entregan módulos alimentarios, sino que también se entregan subsidios en algunos casos puntuales, y también se llevan ayudas económicas mensuales, que serían los denominados planes sociales, y también decir que nosotros estamos convencidos que, el vecino que necesita una ayuda y una asistencia dentro del plano social, no corresponde que el Municipio le exija una contraprestación, y si el Municipio le exige una contraprestación, entonces encuadra dentro de otro programa, que podrá ser de talleres o podrá ser el de formación laboral”.

Acerca del avance del reordenamiento de planes y contratos, el funcionario concluyó que “estamos trabajando, y cuando podamos avanzar y demás no sólo vamos a llevar tranquilidad, sino que creo que va a ser bien recibido por el tallerista, que quiere llevar adelante su taller de cultura o de educación, va a ser bien recibido por el que quiere formar parte del programa de capacitación y formación laboral, y va a ser bien recibido por aquellos que necesiten asistencia del Municipio por parte de la Secretaría Desarrollo Social”.

