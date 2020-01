Ciudad inteligente: Habrá fotomultas para control de tránsito en Río Grande

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, mencionó los diversos trabajos que se vienen llevando a cabo desde su cartera, y aseguró que los controles de tránsito y comerciales están funcionado de manera normal.

Al respecto, el funcionario destacó que “durante los primeros fines de semana hemos trabajado en controles de tránsito rotativos y al mismo tiempo, de manera previa, se hizo hincapié en la prevención, a través de las redes sociales del Municipio, recordando la normativa vigente de alcohol en sangre 0 para evitar accidentes e infracciones cuantiosas”.

Asimismo, indicó que en lo que respecta a equipamiento, el personal cuenta con el mismo, informó que “hay guardias de tránsito las 24 horas en distintos turnos”, y adelantó que “estamos trabajando en la nueva indumentaria del equipo de tránsito”.

Sobre la incorporación de herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar los diversos controles y, al mismo tiempo, alivianar al agente que se encuentra en la calle, Ferro expresó que “hay algunas que se pueden incorporar de manera inmediata que pueden descomprimir la tarea del agente de tránsito que está en la calle haciendo el control vehicular. Una de ellas es el sistema de foto multas, para el cual estamos estudiando la planificación de establecerlas, en una primera instancia, en las principales arterias de la ciudad”.

Además, manifestó que “seguramente incorporemos, con el personal de Defensa Civil, equipo de video vigilancia que va a ayudar a tener un control distinto del tráfico y de la seguridad ciudadana”.

Ferro señaló que “el cuerpo de inspectores municipales esta segmentado en varias áreas, están los inspectores de tránsito, que son los que mayor visibilidad tienen por la tarea que les toca cumplir, pero también existe el cuerpo de inspectores de comercio e industria que tienen el control diurno y nocturno de los comercios en general y locales bailables, y los inspectores que pertenecen al área de bromatología”.

Todo este cuerpo de inspectores “está trabajando normalmente, con alguna porción afectada al periodo vacacional propio de los trabajadores, pero están trabajando normalmente”, aseguró.

Controles a locales bailables y comerciales

Consultado sobre el acceso de menores edad a locales bailables, el secretario de Gestión Ciudadana informó que “estamos teniendo conversaciones y reuniones con la Policía de la Provincia para poder avanzar en un programa de control conjunto”.

Además, indicó que, en esta festividad de fin de año, “hemos puesto foco en las fiestas privadas que son las que menor control y orden tenían”, e informó que las denuncias ingresan a través del número de Defensa Civil, que es el 103, y que está habilitado las 24 horas. “Generalmente las denuncias ingresan a través de ese número y siempre hay un cuerpo de inspectores de guardia que controla que no haya menores de edad, que el volumen de la música no supere los niveles establecidos, y si hay expendio de alcohol”.

Por otra parte, respecto al funcionamiento de locales comerciales sin la correspondiente habilitación, Ferro aseguró que “no hay ningún local funcionando que no tenga la habilitación municipal”, y señaló que para lograr la misma “participan varias áreas del Municipio, y una es la de Seguridad e Higiene, que es la que da la factibilidad de uso de los establecimientos. No hay ningún local funcionando si no tiene la habilitación provisoria o definitiva. En el caso de la habilitación provisoria, el control es periódico y hay plazos de tiempo para que los comerciantes puedan cumplir con la normativa vigente”.

..