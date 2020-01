Una familia de Río Grande realiza una campaña de recolección de juguetes para entregar en el Hospital Regional el próximo 6 de enero, durante la celebración tradicional del día de Reyes. La idea surgió de los propios niños en un diálogo con sus padres, cuando los pequeños se plantearon qué hacer con los juguetes propios que van quedando en desuso.

En conversación con ((La 97)) Radio Fueguina, la madre de los chicos, de nombre Yani, comentó que “mis nenes son ya grandecitos y me dijeron ojalá que Papá Noel no nos trajera juguetes porque tenemos un montón, y ellos pidieron el dinero para comprarse pequeñas cosas que ellos quieren, auriculares para escuchar música, ese tipo de cosas, y quedamos de acuerdo, y en una de esas me pregunta mi nene qué hacemos con todos los juguetes que tenemos, sería muy bueno poder dárselo a chicos que no tienen me dicen ellos”.

Si bien la iniciativa surgió inicialmente en el marco de la Navidad, la familia decidió concretar la entrega de regalos el Día de Reyes, con el objetivo de tener más tiempo para la recolección de donaciones. “Ellos me propusieron que iban a donar una parte de la plata de Navidad para que los Reyes Magos le lleven regalitos a los nenes del hospital -señaló la madre-, ellos pusieron su parte, yo puse de mi parte, se lo comenté a un par de amigos, a mis amigos les encantó la idea, me empezaron a decir que ellos tenían juguetitos, que también le querían dar a los Reyes Magos para que los Reyes Magos llevaran, y así se armó sin querer una pequeña campaña”.

La mujer ahora se encuentra efectuando las gestiones para que el proyecto se haga realidad sin afectar el normal desempeño de la institución de Salud: “La idea está buenísima, pero sabemos que hay nenes que están delicados de salud y no cualquiera puede estar entrando y saliendo de la habitación, especialmente por una cuestión de seguridad de ellos, entonces no queremos tampoco interferir, ni meternos en medio del trabajo que hacen los profesionales de Salud y los protocolos que hay dentro del hospital, entonces la idea es poder comunicarnos con alguien de la Cooperadora, por ejemplo, que son los que organizan este tipo de campañas, y simplemente nosotros ser como una mano, un eslabón de una cadena para que llegue al destinatario”.

Los organizadores y los participantes no buscan tener presencia en los medios de comunicación y quieren permanecer en el anonimato. En ese sentido, Yani remarcó que “la idea no es figurar nosotros ni que den los nombres de nosotros, ni salir en la foto, todo esto fue anónimo, la idea era esa y, justamente, la mayoría de mis amigos me pidieron lo mismo, no queremos agradecimientos, simplemente dar”.

La intención de los niños de la familia promotora de la actividad seguramente está vinculada con una postura que la progenitora tiene respecto de las acciones solidarias. “Ya de por sí yo soy una persona que siempre ha estado involucrada en cuestiones sociales y donativos hacia la gente, siempre sin ningún interés, y ellos han crecido, han mamado viendo eso mío y desde muy chiquititos han estado involucrados en otras actividades como son grupos de Scout, que también tienen esta arista de servicio a la comunidad”, indicó Yani, y agregó que “para ellos es como muy natural, son nenes que le sale muy natural ayudar al otro, lo cual a mí como me pone orgullosa y me encantaría que muchos chicos lo imiten, porque la verdad que ayudar al otro no implica siempre poner de la billetera, sino estar un minuto o el tiempo que vos tengas, o una palabra de apoyo, algo muy sencillo y todo el mundo lo puede hacer”.

Los interesados en participar de la gestión solidaria pueden comunicarse al número celular 2964-627801, pero no se recibe dinero, solamente donaciones de juguetes y bolsas o papel para envolver los regalos. “Plata no estamos recibiendo por una cuestión de que no queremos que se malinterprete ni que se empañe lo que nosotros queremos hacer -precisó la vecina-, lamentablemente el dinero es un arma de doble filo, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, entonces a los amigos les dijimos que vayan y compren para traer el regalo, la idea es no tener efectivo para que no se creen malos entendidos ni se piense con alguna cuestión como que es lucrativo, el dinero que tenemos juntado es dinero propio nuestro, que ellos (los niños de la familia) quisieron poner de sus ahorros”.

