Prohíben el uso y la comercialización de dos aceites de girasol

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó dos resoluciones en el Boletín Oficial de este martes en las que prohibió el uso de dos aceites de girasol y una serie de productos medicinales.

La disposición 10556/2019 del último Boletín Oficial del año establece la prohibición del uso y la comercialización de los aceites de girazol «Corazón» y «Nuevo Corazón», elaborados por Germaiz SA y RNE N° 02-034145, respectivamente.

El primero de ellos, según consigna la resolución, “es un alimento falsamente rotulado y falsificado al no elaborarse en el domicilio declarado en su rótulo, resultando ser en consecuencia ilegal”.

En tanto, el segundo basa su prohibición en que se trata de “un alimento falsamente rotulado y falsificado al consignar en su rótulo registros pertenecientes a otras firmas y el símbolo de alimento libre de gluten, sin estar autorizado con esa condición, resultando ser un producto ilegal”.

«Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados, ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el artículo 9° de la Ley N° 18.284», reza la disposición.

Pero además, según la disposición 10527/2019, también se prohíbe el uso, comercialización y distribución de una serie de productos médicos por algunas irregularidades en la documentación.

Los productos son los siguientes: a.- “Hoja de cirugía artroscópica – 4.5 mm Full Radius Blade, PLATINIUM Series– DYONICS – Smith&nephew – Lote 50653568 – REF 72203521 – Fabricado en 2017-03-17 – Vencimiento 2022-03-17 – Sterile R – Made in USA”; b. “Cuchillas quirúrgicas artroscópica de DYONICS – 4.0 mm ACROMIONIZER – Smith&nephew – Lote 50879259 – REF 7205326 – Fabricado en 2015-04 – Vencimiento 2020-04 – Sterile R – Made in México”; c. “Hoja de cirugía artroscópica – 3.5 mm Full Radius Blade – DYONICS – Smith&nephew – Lote 50608514 – REF 7205305 – Fabricado en 2016-06 – Vencimiento 2021-06 – Sterile R – Made in USA”; d. “DYONICS POWERMINI 2.9 mm – Full Radius Blade – Smith&nephew – Lote 50654508 – REF 72201509 – Fabricado en 2017-03-23 – Vencimiento 2020-03-23 – Sterile R – Made in USA”; e. “DYONICS POWERMINI 2.9 mm – Full Radius Blade – Smith&nephew – Lote 50657835 – REF 72201509 – Fabricado en 2017-04-10 – Vencimiento 2020-04-10 – Sterile R – Made in USA”.

La disposición explica: «Requerida que fue la documentación que acredite la compra de dichos productos, la firma respondió que no contaba con ella y se comprometió a remitirla en copia, lo cual a la fecha no ha ocurrido, no pudiendo en consecuencia verificarse la procedencia de los mismos».

«Toda vez que los mismos han ingresado al país de manera ilegítima, no puede asegurarse la calidad y seguridad, por lo que revisten riesgo para la salud de los potenciales usuarios», concluye.

