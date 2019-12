La ministra Cubino aseguró que ya trabajan en las escuelas para garantizar los 180 días de clase

La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Analía Cubino, expresó que “estamos trabajando para ver cuáles son las escuelas sobre las cuales tenemos que intervenir prioritariamente para dar inicio a las clases el 2 de marzo, que es a lo que nos comprometimos a nivel nacional todas las provincias”.

“Con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos venimos haciendo un relevamiento exhaustivo y rápido, porque tenemos que tener identificadas cuáles son esas emergencias en las que hay que mejorar las instalaciones, porque en muchos edificios escolares está comprometida la seguridad”, precisó.

Y destacó: “pensemos que tenemos alrededor de 140 edificios escolares de gestión estatal que requieren algún arreglo, pero hay algunos que se encuentran en situación crítica, como por ejemplo los desagües, la red cloacal o la red contra incendios que en algunos casos está obsoleta. Luego debemos tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la normativa vigente como la seguridad eléctrica y las condiciones de la calefacción en sus distintas variantes”.

Asimismo, subrayó: “es importante que los estudiantes se sientan seguros junto a sus docentes para que se pueda dar el hecho pedagógico, que es lo principal. Es por esto que tiene que darse celeridad a los procesos administrativos para poder generar la seguridad en las escuelas antes del 2 de marzo en el marco de la ley. Es por este motivo que se declara la emergencia”.

“Yo creo que vamos a contar con el acompañamiento de la legislatura, porque son condiciones que se tienen que dar rápidamente. El estado de los edificios escolares es claramente visible y si bien hubo una emergencia vigente, no se han logrado la totalidad de las transformaciones y las adecuaciones necesarias”, remarcó la Ministra.

Y recordó: “si bien hemos visto obras de embellecimiento en algunas escuelas, es sustancial que la comunidad entera tenga la certeza de que está en un establecimiento seguro y que además ante cualquier emergencia o situación inesperada, pueda haber una evacuación segura. Eso hoy no está garantizado porque hay puertas de emergencia que están descuadradas, cerradas o que dan a patios donde hay acumulación de residuos o de escombro”.

“Si bien el trabajo se va a llevar a cabo con personal propio, también se tienen que hacer contrataciones de empresas que puedan garantizar las tareas en el menor tiempo posible. También necesitamos un plan de mantenimiento preventivo porque si arreglamos y no mantenemos, si no establecemos un programa para esto, claramente en poco tiempo vamos a estar hablando de los mismos problemas”, detalló la funcionaria.

Finalmente, Cubino remarcó que “ya anunciamos que el inicio de clases será el 2 de marzo conforme a los 180 días que se espera cumplir por ley. Esto se debe dar en las mejores condiciones en todas las escuelas, porque es raro hablar de garantizar los 180 días de clases cuando hay establecimientos que no están en funcionamiento como la Escuela Especial 2, en Río Grande, que está hace 3 meses cerrada”.