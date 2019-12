Si bien mencionó que la provincia intentará negociar con el vendedor para obtener una rebaja, el titular del Ejecutivo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aseguró que no se podrá dar marcha atrás y que habrá que respetar el contrato de compra del edificio del ex Casino Club de Ushuaia, propiedad del controvertido empresario kirchnerista Cristóbal López.

Melella se manifestó en contra de la adquisición (ya consumada) que se prevé utilizar como espacio cultural, teniendo en cuenta que “hay otras urgencias” en los sectores de Salud y Educación. Sostuvo que, solo en 2020, se deberán abonar 130 millones de pesos por el inmueble, aunque la cifra podría ser mayor en el caso de que se genere un aumento del dólar.

Penal cobrado

“Lo del casino ya está, es penal cobrado, ya se pagó, ya hay contrato y se tiene que pagar”, señaló el primer mandatario, a pesar de que expuso que “tenemos que sentarnos con los dueños para ver de qué manera se refinancia, para tratar de bajar los intereses, y tratar de bajar el monto, porque algo hay que hacer”.

“La realidad es que hay que pagar 130 millones de pesos, si el dólar no aumenta más, porque está en dólares al 8% anual, un negocio fabuloso para el vendedor”, indicó el gobernador, y resaltó que con esa erogación de dinero se podrían construir “dos centros de salud y medio, más o menos”. El Poder Legislativo había autorizado el gasto de 10 millones de dólares, alrededor de 700 millones de pesos argentinos, para transformar el edificio abandonado en un espacio para el desarrollo de actividades artísticas.

“No podés dejarlo sin efecto, esta es la realidad, lo que vamos a hacer es juntarnos con el vendedor, para ver si podemos bajar el interés o bajar el monto”, comentó Mellella, y lamentó que se trata de una compra que “no era necesaria para la provincia”.

“La realidad es que hay cosas más urgentes para la provincia, arreglar las escuelas, arreglar los centros de salud, aumentar los salarios y no estar comprando un casino -expresó el responsable del Ejecutivo-, hay necesidades más urgentes para nuestra mirada política que un centro cultural, que es importante, es importantísimo, pero es importante que las escuelas tengan gas, que las escuelas tengan electricidad, que los pibes estudien seguros, que los docentes cobren mejor, que la policía cobre mejor”.

Así mismo, el funcionario recientemente asumido a cargo de la administración provincial, confirmó que se están evaluando algunos contratos rubricados en los últimos días de la gestión de Rosana Bertone. No obstante, buscó bajarle el perfil a la polémica y no hablar de corrupción: “Algunos están muy asustados, pero nosotros no salimos a buscar una caza de brujas de nadie, o si hubo corruptos o no, lo que queremos es revisar algunas cosas para que no se comprometa el funcionamiento del Estado hacia adelante”.

