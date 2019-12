Concejales de Ushuaia aprobaron aumento de la planta municipal, bono navideño y el convenio con la DPOSS

Durante la sesión extraordinaria realizada este miércoles, la nueva conformación del Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó tres asuntos de marcada importancia: un incremento del 15% de personal en la planta del Municipio, la habilitación para realizar modificaciones presupuestarias que permitirán la entrega de un bono de fin de año a los trabajadores municipales, y la ratificación del convenio firmado entre la Intendencia y la DPOSS (Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios), mediante el cual se determinó que el traspaso al ámbito de la ciudad del cobro, el mantenimiento y la operación del servicio de red cloacal.

Sumarán personal a la planta permanente

El aumento de personal de la planta municipal tuvo la negativa de los miembros del bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Ricardo Garramuño y Mariana Oviedo, quienes no brindaron argumentaciones durante la votación. Los mopofistas no expresaron los fundamentos del rechazo, simplemente votaron por la negativa y luego, al retirarse del recinto, no hicieron declaraciones a la prensa.

Por su parte, el parlamentario del oficialismo, Gabriel de la Vega, comentó que la medida abarcaría a los empleados bajo “contratos administrativos” y a los “pasantes”. “La verdad, yo estuve cuatro años trabajando en el Ejecutivo y hace falta más mano de obra -dijo el edil-, y con todo lo que se va a venir en el trabajo de estos cuatro años, yo creo que le va a venir bien que el empleado municipal pase a planta, y así con ese aumento pueda tener el Ejecutivo más herramientas con los trabajadores, para poder llevar a cabo las tareas que son necesarias”.

Bono para la canasta navideña

El cuerpo colegiado habilitó al intendente Walter Vuoto para que realice modificaciones en el presupuesto vigente con el objetivo de entregar un bono de fin de año. La medida se explicó en el marco de la crisis económica que vive el país, con la intención de garantizar la canasta navideña. Una decisión anunciada por el mandatario de la capital en el discurso inaugural de su segunda gestión.

“Es un bono que el Ejecutivo está haciendo un esfuerzo muy grande seguramente, en esta coyuntura nacional que estamos viviendo y que hoy el empleado municipal y los vecinos que están con la tarjeta social puedan pasar un poquito más amenas las fiestas”, indicó De la Vega, y agregó que “la verdad la ciudad en general no está pasando un buen momento, lo que hemos vivido estos cuatro años se refleja en la ciudad de Ushuaia y, por supuesto, no estamos ajenos a todo esto, así que seguramente está ayudita para los empleados municipales, en todas sus categorías y para la tarjeta social, les va a venir muy bien”.

Traspaso de la red cloacal

Los concejales autorizaron por unanimidad al municipio a cobrar los servicios de «Efluentes Cloacales» a partir de enero de 2020. El Ejecutivo deberá en un plazo no mayor a 180 días convocar a audiencia pública a fin de establecer el valor de la tarifa.

A pedido del Ejecutivo, los concejales sesionaron en forma extraordinaria para tratar el proyecto de ordenanza que pone en vigencia el convenio entre la Municipalidad y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), que permite al Ejecutivo el cobro, mantenimiento y operación del servicio cloacal.

Entre otros aspectos el convenio establece que el municipio tendrá a su cargo el mantenimiento de las obras de reparación de infraestructura existentes como la evacuación de efluentes cloacales en el barrio Akar y la infraestructura de la red sanitaria de los barrios Itatí y Quinta 52. La ordenanza fija además que el municipio dará continuidad al cobro del servicio a los contribuyentes actuales que efectivamente cuenten con el servicio.

