ATE pide bono navideño y rechaza el proyecto de ley de Emergencia

Luego de la solicitada donde se informó el estado de alerta y movilización por parte de varios sindicatos del ámbito estatal, el secretario General de ATE, Carlos Córdoba, se manifestó en contra del proyecto de ley de Emergencia presentado por el nuevo Gobierno de la provincia y reclamó a los legisladores que la iniciativa sea enviada al archivo. Además, cuestionó la transición política, calificándola como “un verso”, y remarcó la necesidad de que el Ejecutivo anuncie un incremento salarial o un bono navideño.

“En el discurso del gobernador aplaudíamos a rabiar con los compañeros y, de repente, nos encontrarnos con esto, que es como volver cuatro años para atrás y recordar lo que pasó en enero de 2016”, señaló Córdoba, haciendo referencia al paquete de medidas sancionadas de manera sorpresiva en el inicio de la gestión de la ex gobernadora Rosana Bertone, el cual generó un extenso y profundo conflicto político en la administración pública.

Ante las críticas y en una respuesta política inmediata, el gobernador Gustavo Melella, solicitó a los parlamentarios que el proyecto de ley de Emergencia no sea tratado en la sesión extraordinaria que fue convocada para este viernes y luego cancelada.

Por su parte, el dirigente gremial de los estatales fueguinos había anunciado que el gremio se presentaría en la sesión del cuerpo colegiado: “Tenemos miedo de que mañana sí pase algo, que todos digan que no y mañana pase algo, porque son superpoderes, y vamos a tener una Legislatura que va a estar ganando muy buena plata y no va a trabajar en ningún momento, porque las decisiones las va a tomar el gobernador y van estar cobrando sin trabajar”.

Al igual que los intendentes de Ushuaia y Río Grande, Córdoba se manifestó en contra de lo establecido en el fallido proyecto de ley de Emergencia y consideró que “hay muchísimo riesgo”, por lo cual reclamó “mandarlo a archivo urgentemente”.

El sindicalista sostuvo que “todo se tiene que consensuar, todo se tiene que hablar” y remarcó el compromiso asumido por Melella de “entregar un aumento para los estatales”. “Fuimos los estatales los que les dijimos no a Bertone (en las últimas elecciones) por todo lo que había pasado -expresó el gremialista-, yo esperaba una mesa paritaria donde discutir la cuestión salarial o un anuncio del gobernador de un plus de navidad”.

“Que nos pase esto es increíble”, subrayó Córdoba, y consideró que “la transición no existió, fue un verso, porque no puede ser que no sepan cuáles son los números de las finanzas”. “¿Dónde están las ganancia de los 200 millones de dólares -del préstamo tomado por la gestión de Bertone-, que tendrían que tener en caja, más las ganancias, porque no creo que lo tengan debajo del colchón, debe estar en algún banco”.