Caso Duarte Luna: Avanza la identificación de los restos hallados en el cerro Michi

El pasado 10 de noviembre, un grupo de motociclistas halló en cercanías del cerro Michi un esqueleto humano cuya identidad -se cree- podría corresponderse con la de Nicolás Duarte Luna, desaparecido en la zona de Tolhuin el 30 de abril de este año.

A fin de corroborar la relación entre ambos casos, el Juez a cargo de la causa por la desaparición de Duarte Luna , Daniel Cesari Hernández, encargó una serie de estudios técnicos que podrían arrojar resultados en el breve plazo. En tanto, arriban esta noche a Río Grande dos expertas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya tarea consistirá en trabajar sobre los restos (que se encuentran en la morgue del Poder Judicial) para establecer detalles complementarios referidos a la data y la mecánica de la muerte, entre otros aspectos.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el Dr. Cesari habló acerca de las tareas periciales que se dispusieron, una vez que se produjo el hallazgo del esqueleto.

Los expertos que colaboran en el caso “ya tienen las muestras que fueron extraídas del esqueleto, tales como médula ósea, sustancias orgánicas y piezas dentarias”. “Esas muestras ya fueron enviadas a Buenos Aires y de allí al laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense”, detalló el magistrado.

Al respecto de los estudios de ADN –que deben arrojar datos certeros acerca de la relación de identidad, se espera en fecha próxima la información sobre los resultados que –se estima- demoran entre 30 y 40 días.

“Está en marcha –refirió el magistrado- la pericia de ADN, comparando las que se obtuvieron del esqueleto con las que se extrajeron a los padres del desaparecido Duarte Luna en ese momento”.

Simultáneamente, anunció Cesari que “están llegando una antropóloga y una técnica del EAAF que fueron convocadas por este juzgado para realizar un estudio más sobre e el esqueleto para determinar otros aspectos importantes, como la mecánica de la muerte de la personas a la que pertenecieron esos restos”.

En relación al EAAF, recordó que ”se trata de una organización no gubernamental de renombre internacional que no reclama honorarios por sus servicios”. “No cobran, al poder judicial no le generan gastos estas diligencias, salvo los de traslado y alojamiento”.

Respecto de la convocatoria a tan jerarquizados expertos, Cesari explicó que “Se entendió que el caso ameritaba la intervención de los profesionales más idóneos para dar una respuesta a la familia”. En tal sentido “lo único que nos puede dar una información segura es el estudio de ADN”, advirtió el Juez.

En caso de que el ADN no arrojara coincidencia, “se iniciará una causa paralela” para intentar averiguar lo sucedido con la osamenta hallada. En caso de que al ADN confirmara que se trata de Nicolás Duarte Luna “Dentro de la pena que implicaría, sería una suerte de alivio para la familia”, evaluó el Dr. Cesari.

De todos modos, confió el magistrado que “Me comprometí ante la madre de Duarte Luna de convocarla yo mismo para comunicarle la novedad, cualquiera que fuere y que no se tenga que enterar de manera indirecta”.