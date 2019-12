Ni hombre ni mujer: La Justicia fueguina autorizó a una persona a ser «no binario»

Luego de meses de lucha, la Justicia fueguina hizo lugar ayer a un recurso de amparo presentado por una persona y ordenó al Registro Civil de Ushuaia que autorice a esta a que en documento figure, en el lugar del sexo: el rótulo «no binario».

Es el primer fallo judicial de esta clase en la historia de Tierra del Fuego y uno de los primeros a nivel nacional, que tuerce la legislación actual que solo permite elegir entre dos opciones a la hora de definir el sexo, entre varón o mujer.

Justamente ese había sido el argumento del Registro Civil de Tierra del Fuego para, en junio de este año, rechazar el petitorio de esta persona de 25 años y progenitor/a de un niño de 6, quien había requerido dos cosas.

En principio, pasar a llamarse Shanick Lucián Sosa Battisti (lo que fue aceptado), pero también ser identificado como «no binario». Gracias al patrocinio de los abogados de la «Red Diversa Positiva», Shanick logró presentar el recurso de amparo que recayó en el juez Alejandro Ferreto, que ayer hzo lugar al planteo.

El fallo ordena que el Registro Civil tiene «cinco días» para expedir “una nueva partida de nacimiento y un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI)” donde figure el nuevo nombre y, “en el casillero correspondiente al sexo, se haga constar “no binario/igualitario”.

En diálogo con el Diario del Fin del Mundo, Shanick sostuvo que “no puede percibirse ni pensarse dentro de lo que las estructuras sociales han denominado como hombre o mujer”.

“Desde hace más de diez años me siento diferente a la mayoría de las personas. No me considero ni varón ni mujer. Y estuve todo este tiempo buscando un significado a eso que sentía. Tuve dudas, me deprimí. Hasta que encontré a gente que le pasaba lo mismo y con ellos encontré la fuerza para hacer este reclamo”, explicó Shanick a EDFM.