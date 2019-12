Saltó la grieta: Fue candidata de Cambiemos, pero será funcionaria del kirchnerismo

Ecléctico. Ese adjetivo describe de cuerpo entero al actual Gabinete de Walter Vuoto en Ushuaia, compuesto por leales y referentes de diversos espacios que fueron seducidos por el Intendente que ayer renovó mandato.

En la nómina de funcionarios se ven ex Forjistas (Gustavo Ventura), ex militantes del Movimiento Popular Fueguino (Damián De Marco), ex Camioneros (Sergio Niz), ex PSP (Gabriela Muñiz Siccardi) y hasta una representante de Cambiemos.

Este último caso es el más llamativo, ya que incluso en las últimas horas recibió un diploma de la Unión Cívica Radical por su participación en las últimas elecciones: se trata de Carolina Osta, quien ahora fue nombrada Coordinadora Legal, Administrativa y Técnica de la Municipalidad de Ushuaia.

Hasta tal punto es paradójico el caso de Osta que en los comicios provinciales de junio formó parte de la lista de legisladores del espacio Ser Fueguino, que representó a Cambiemos en Tierra del Fuego.

Referentes del radicalismo confirmaron a ((La 97)) Radio Fueguina que la decisión de Osta de «saltar la grieta» está siendo analizado para ver cómo va a proceder el centenario partido.