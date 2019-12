Patricia Vara es la nueva Secretaría Académica de la UNTDF

La Licenciada Patricia Vara se incorporó al equipo de gestión del rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ing. Juan José Castelucci, tras asumir este lunes la Secretaría Académica.

La profesional fueguina que acredita varios años de docencia y gestión en Instituciones Gubernamentales de la provincia comenzó a dirigir la unidad académica-administrativa que tiene entre numerosas funciones la tramitación de títulos, el seguimiento estudiantil, los concursos y la evaluación docente, tanto de la sede UNTDF de Ushuaia como Río Grande.

Vara mencionó que «estoy muy agradecida con el Rector de la universidad porque me ha honrado con la responsabilidad de ser la primera Secretaria Académica que creció en la provincia. Hice el primario y el secundario en Ushuaia y como a muchos adolescentes de mi tiempo, me tocó tener que desarraigarme para poder tener una formación superior». En este sentido señaló que «la UNTDF representa la oportunidad para que nuestros jóvenes no tengan que dejar sus hogares ni sus familias y tengan todas y todos las mismas posibilidades de estudiar».

Asimismo, la flamante secretaria sostuvo que «la Universidad pública tiene importancia decisiva para el desarrollo provincial no sólo porque promueve la formación de nuevos profesionales comprometidos con el territorio sino porque genera conocimiento en áreas estratégicas de nuestra Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur», remarcó.

Patricia Vara es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), donde inicio en 2008 su carrera de docente universitaria y llegó a ser Secretaria Académica hasta 2011. Desempeñó también labores en otras Instituciones de Educación Superior de la Provincia, entre estas la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el CENT 11. En 2012 se incorporó como docente investigadora de la UNTDF para colaborar con el armado y la puesta en marcha de la carrera de Ciencia Política, dictando clases hasta la fecha. En los últimos años cumplió además funciones de directora, subsecretaria y secretaria en distintas áreas del Gobierno provincial.

