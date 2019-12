Promueven conciencia sobre manipulación de alimentos en las fiestas

En el contexto de la llegada de las fiestas de fin de año, y con la proliferación de ofertas de comidas típicas elaboradas por cocineros no habilitados, desde la Secretaría de Salud del Municipio de Río Grande informaron que permanente se registran casos de personas enfermas por ingerir alimentos de producciones domésticas.

El director de Bromatología, Victor Canalis, mencionó la importancia de comprar en lugares que respeten las normas del rubro gastronómico y confirmó que se atienden casos de intoxicaciones por comida de manera frecuente. Dijo que lo principal es “verificar y tener la garantía de que el origen de toda la mercadería, sean crudos o elaborado, provenga de un establecimiento habilitado, el cual tengo la certeza de que está sujeto a controles y, ante todo, también que, si llega a ocurrir algo, ese establecimiento habilitado corre con la responsabilidad por lo que pasa”.

En tal sentido contrastó el comercio a través de redes sociales con las buenas prácticas culinarias: “Es lo que sucede con lo que se vende por Facebook, y si llega a pasar algo, como una enfermedad, lo que ocurre permanentemente, no va haber ningún tipo de responsable, ni siquiera la posibilidad de una verificación para ver el origen de lo que ocurrió”.

“Para ser sincero y ser muy concreto, permanentemente se está enfermando gente en nuestra ciudad, al igual que en otros lados, pero nuestra ciudad es lo que nos interesa, que se está enfermando gente por alimentos contaminados -indicó el funcionario-, así que la decisión tiene que ser concreta, porque acá lo que está en juego es, nada más y nada menos, que la salud de las familias y de la comunidad en general”.

Canalis remarcó que los consumidores deben tener “preocupación y conciencia del riesgo” al momento de hacer una compra de comida: “Se trata de una simple decisión, en función de dónde comprar el alimento que vamos a llevar a la casa, sobre todo productos que, como son típicos en esta época, tienen vidas extremadamente y cortas, son productos que están asociados a subproductos animales, también de origen animal, entonces hay que tener muchísimas preocupaciones de la manipulación de alimentos en el mismo domicilio”.

Entre los puntos primordiales de un correcto procedimiento con los ingredientes, se destaca mantener la cadena de frío, prevenir la contaminación cruzada y el permanente lavado de las manos. “Para alimentos que son preparados, después nuevamente consumidos al otro día, es fundamental en este aspecto el tema de la conservación de la cadena de frío -expuso el funcionario municipal-, muchos de estos productos están hechos a base de cremas y de huevo, que implícitamente pueden ser importadoras de bacterias patógenas”.

“Si nosotros nos damos el lujo de dejar una bandeja, o vianda, tres o cuatro horas arriba la mesa, lo que estamos permitiendo es la multiplicación de bacterias, de todas en general, pero especialmente de alguna patológica y los peligros se van agravando, porque le damos posibilidad de que estos microorganismos patógenos, que dan enfermedades, crezcan y pasen a ser cantidades que realmente nos llevan un peligro”.

Elegir locales que garanticen la higiene

“Hay una línea que divide los lugares que son controlados, que están habilitados, de los que no lo son, entonces la decisión tiene que ser muy concreta, y evitar este tipo de situaciones, de comprar a través de redes sociales, en lugares que no sabemos si están habilitados o no”, subrayó el director de Bromatología del Municipio, Victor Canalis, quien subrayó que, en esos casos, se desconocen las condiciones de conservación de los productos, “si están preparados para contener y elaborar estos alimentos, si conoce lo que es una buena práctica en la manipulación de alimentos, y no sabemos ni siquiera el estado sanitario de las personas que elaboran estos alimentos”.

“Potencialmente cualquier manipulador, si no tiene una buena higiene, y como en este caso no podemos verificarlo, puede contaminar un alimento que después llevamos a la casa, lo consumimos y terminamos enfermando a nuestros familiares”, expresó Canalis, haciendo hincapié en los riesgos sanitarios, advirtiendo que “ante todo, debemos tener la certeza de que vamos estar adquiriendo productos elaborados en lugares habilitados, que están sujetos a controles permanentes, porque puede ser la vía más directa de contaminación de los alimentos que llevamos a nuestra casa y nos enfermamos”.

Algunos cuidados específicos

Canalis brindó algunas recomendaciones acerca del tratamiento de productos delicados como el huevo, el uso de los cubiertos para comida cruda o elaborada, y el peligro de la contaminación cruzada. Sostuvo que “lo de los guantes, básicamente, se suplanta con el lavado de manos frecuente, sobre todo al momento de intercambiar alimento crudo con cocido, listo para consumir, separar los utensilios que van a ser para consumir en un caso, y otros para preparar los alimentos”.

“Si yo estoy cortando una carne cruda por un lado y, después, voy a poner un tomate que va a estar listo para la ensalada, estoy cometiendo un error, porque efectivamente va haber una contaminación cruzada”, precisó el director, y aconsejó “permanentemente llevar todos los alimentos preparados al frío, a la heladera, hasta los momentos previos a ser consumido”.

Según el especialista, es muy importante ser prudentes en la manipulación del huevo: “Debe ser guardado en la heladera y, previo al uso, pegarle un lavado, solamente ahí, al momento previo, y después tener muchísimo cuidado con las cáscaras, porque la cáscara del huevo, normalmente, tiene una cobertura microbiana y, entre otras baterías típicas, cómo es la Salmonella, y si yo hago una mala manipulación del huevo, puedo trasladar esa Salmonella a productos que son listos para consumo, y ahí estoy cometiendo el error lamentable de que, directamente, las trasladé al alimento que después no va a sufrir un tratamiento térmico y que me lo voy a consumir”.

