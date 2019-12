Alderete sobre la salida de Queno: “Fue una gestión mala”

La presidenta del Concejo Deliberante de Tolhuin, reelecta en el cuerpo colegiado mediante las últimas elecciones, Jeannette Alderete (FPV), cargó contra el saliente Claudio Queno, luego de 12 años de administración del Ejecutivo municipal. Dijo estar “decepcionada”, teniendo en cuenta su acompañamiento electoral en 2015, y remarcó que no hubo consenso para un trabajo conjunto. Además, cuestionó las políticas sobre tierras fiscales, en el marco de las denuncias por irregularidades en la entrega de predios, y expresó confianza respecto de que el intendente electo, Daniel Harrington, no estaría vinculado en los desmanejos, a pesar de estar mencionado en las causas judiciales.

“Fue muy pobre su gestión, y yo hago un mea culpa, porque en el 2015 fuimos todos juntos a nivel local y provincial, pero yo tenía otra expectativa de él, de poder trabajar en conjunto”, señaló Alderete. “Si lo tengo que calificar, fue una gestión mala, para mí personalmente porque uno uno lo vivió en carne propia”, agregó en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina.

Según expresó la funcionaria, “no hubo consenso de trabajo”. “Fue lastimoso porque uno vive hace muchísimos años acá, apostando en todo sentido, los hijos de uno viven acá y creo que dejó bastante que desear la gestión de Claudio Queno”, sentenció la concejal.

Acerca de las denuncias realizadas por sus pares en el parlamento municipal, Ana Paula Cejas y Francisco Oliva, que involucran a Claudio Queno por acciones en un período en el cual Daniel Harrington se desempeñó como miembro del gabinete, la presidenta del Concejo confió en que el próximo mandatario no estaría involucrado en las irregularidades.

“Más allá de las denuncias que se han hecho mediáticamente o legalmente, nunca pudimos tener acceso nosotros, como concejales, a los pedidos de informe con respecto a lo que es la tierra, para ver cómo nos vamos organizando, cómo se llevaba este tema de este reclamo de los vecinos”, indicó Alderete.

“Confío que él (por Harrignton) no está involucrado -expresó la edil-, creo que lo ha dicho públicamente en algunos medios hace un tiempo atrás, de que en esa época él era secretario de Gobierno y, por ende, el secretario de Gobierno refrenda la documentación, pero no es el que toma la decisión, no estaba a cargo de esa área de ordenamiento territorial de tierras, eran otros los actores en esa época”.

Alderete insistió en que “ tengo mucha expectativa de que, en este caso, Daniel no estaría involucrado legalmente de éste de manejo que tuvo el ex intendente Claudio Queno con este tema de tierras, que venía ya desde hace mucho tiempo”.

Así mismo, cuestionó que se brindaran terrenos sin un criterio de prioridades que beneficien a los residentes: “Todos sabemos, en el tema de las entregas de tierras, que no son gente de acá, que todos tenemos derecho a la tierra pero tenemos que priorizar a los vecinos de acá y hacerlo en forma ordenada yo creo, y tengo mucha confianza en Daniel, de que él va a hacer realmente un trabajo de urbanización, de modificaciones y también, seguramente, si necesita a través nuestro, a través de la ordenanza de tierras”.

“Veremos qué hace también el año entrante la Justicia y, después, trabajaremos junto con Daniel, seguramente, para ver todos esa carpeta de entrega, su expediente, que lamentablemente no fue facilitado a nuestra gestión, donde uno quería realmente trabajar en por el bien de la sociedad”, subrayó Alderete.

