Arcando le respondió a Bertone y la grieta entre ambos quedó más expuesta que nunca

La ex gobernadora y diputada, Rosana Bertone, criticó a través de Twitter a Juan Carlos Arcando, debido al descongelamiento de los salarios de funcionarios que anunció el gobernador luego de asumir por el lapso de ocho días frente al Ejecutivo de Tierra del Fuego.

Arcando no quiso polemizar respecto de los durísimos términos utilizados por Bertone para calificarlo, pero sostuvo que la decisión la tomó en razón del cumplimiento de la Constitución y de las leyes vigentes, recordando que él mismo, aun estando en contra de esa decisión en su momento, tuvo que firmar el decreto que congeló los sueldos de los funcionarios dos años atrás.

“Ella siempre supo como pienso, y esto no tiene que ver con una vanidad mía, sino acá tiene que ver con una cuestión constitucional, y de leyes que están vigentes, como la 312 y el principio republicano y democrático, que establece el artículo primero de la Constitución provincial”, señaló el Gobernador en declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina.

“Se tomó la decisión política en ese momento que no la he compartido, y tengo que decir públicamente que la gobernadora saliente sabía que yo no lo compartía”, indicó Arcando, agregando que “yo firmé esa nota, y yo la doy de baja, porque es decisión política para una gestión de gobierno”.

Asímismo, el primer mandatario no quiso responder los duros calificativos utilizados por Bertone mediante Twitter, donde la diputada habló de “bochorno” y dijo que le resulta “lamentable” que su ex compañero de fórmula “se preste a este tipo de acuerdos a espaldas de la gente”.

“No le voy a contestar a la (ex)gobernadora por el respeto que me merece, tuvimos una charla con la gobernadora en dos oportunidades en estos últimos tiempos, de las pocas charlas que hemos tenido durante toda la gestión”, confesó Arcando, exponiendo las divisiones internas, previas a las últimas elecciones.

Más tarde, en diálogo con Santo Biasatti por AM990, Arcando afirmó que en las elecciones de junio “hemos perdido las elecciones por cuestiones propias de la gestión”.

Jubilado

Ante los rumores periodísticos que generó la determinación de derogar el decreto que congelaba las remuneraciones políticas, Arcando subrayó que está jubilado hace dos años y que no obtendrá ningún beneficio en su haber por desempeñarse como gobernador en este corto período: “Para todos esos que publican en los medios que se va con una jubilación de privilegio, que se va jubilado como gobernador, yo no me voy jubilado como gobernador, porque en Tierra del Fuego no tenemos ley de privilegios”.

“Hay una ley que establece el mecanismo del cálculo del haber del gobernador, esa ley dice que se toma el sueldo del intendente de Ushuaia, el sueldo del intendente de Río Grande, se suman los dos, se dividen por dos, y a eso se le aplica un 5% más, y ese es el sueldo de la gobernadora”, concluyó Arcando.

