El peor brote en 20 años: Alerta provincial por los casos de Sarampión en el país

El inesperado brote de Sarampión en la Argentina registra 73 casos, la mayoría detectados en el mes de agosto pasado. Si bien en Tierra del Fuego no se han confirmado pacientes con la enfermedad, responsables de Salud advierten sobre la necesidad de estar prevenidos.

La Directora del Programa de Vacunas del Hospital Regional Río Grande, Ariana Benetucci, se manifestó preocupada por la situación y subrayó la necesidad de que los vecinos concurran a colocarse las dosis correspondientes de la vacuna.

Los que tengan dudas respecto de haber cumplido con el calendario de vacunación o hayan extraviado la libreta, pueden acercarse al Hospital Regional Ushuaia de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 18, a los Centros de Atención Primaria de 8 a 19 horas y a los Centros Municipales de 8 a 17.

La Dra. Benetucci señaló que “en la provincia no hemos tenido ningún caso de Sarampión confirmado hasta ahora”, aunque agregó que “sí hemos estudiado varios casos de personas que han presentado fiebre asociado a exantemas, esas ronchas o color rojo, sobre todo cuando son personas que tienen antecedentes de haber viajado, o no tienen acreditado su carnet de vacunas al día”. “Hasta el momento han dado todo negativo y con eso quiero transmitir que estamos en alerta”, remarcó la médica.

“Desde agosto, durante el año, se han confirmado 73 casos de sarampión en la Argentina, la mayoría a partir de la semana 35, que fue a fines de agosto -explicó Benetucci-, desde ese momento tenemos 64 casos, estos están concentrados en Ciudad de Buenos Aires y en distintas áreas de la provincia de Buenos Aires”.

Lugares de vacunacióin

La especialista riograndense solicitó a la población el compromiso de asistir a los lugares de vacunación para la aplicación de la dosis necesaria: “Si no tenemos el carnet o la libreta de vacunación, porque se extravió y no hay ningún registro, tenemos que vacunarnos, porque no podemos correr el riesgo de ser susceptibles al Sarampión y la Rubéola y no saberlo, porque si yo estuve correctamente vacunado y perdí el carnet, y me dan una dosis una o dos dosis de la vacuna, no le va a pasar absolutamente nada malo, al contrario, peor es estar descubierto”.

Benetucci mencionó que los más pequeños son los que tienen mayor riesgo de complicaciones y resaltó que la enfermedad puede causar la muerte. “No es una enfermedad banal, el Sarampión puede producir incluso el fallecimiento de la persona, o situaciones graves, como la encefalitis, la neumonitis, complicaciones a nivel ocular y del corazón -indicó la médica-, también hay una complicación que se da más que nada en los niños pequeños, porque ese chico se recupera por completo pero, unos años después, puede hacer un cuadro de enterocolopatía, entonces no es una enfermedad banal, no tenemos otra forma de prevenirla que no sea con vacunas, y las únicas personas que no pueden recibir la vacuna son las embarazadas y los inmunológicamente comprometidos, por eso tenemos que estar todos protegidos también, para proteger a aquellos que no se pueden vacunar”.

Las personas nacidas a partir del año 1965 deben tener dos dosis de la vacuna Triple o Doble Viral, la Triple para Sarampión, Paperas y Rubeola, y la Doble Viral para Sarampión y Rubeola. La vacuna está en el calendario obligatorio al año de vida y al ingreso escolar desde 1998, por lo cual los nacidos antes de esa fecha recibieron una dosis pero no de la forma sistemática como se aplica actualmente.

La doctora Benetucci destacó que “cualquier persona puede acceder al boletín epidemiológico nacional y van a ver que la mayor parte de los casos, de esos 73 casos que se dieron en la Argentina, son menores de un año, y personas entre 25 y 45 años”. Además, precisó que “solamente estamos vacunando a los chicos de entre 6 y 11 meses de vida con una dosis, que llamamos una dosis cero, cuando viajan a una zona de riesgo, pero ese chico igual tiene que volver a vacunarse cuando cumple un año”.

La vacunación no se prescribe a bebés de hasta 6 meses: “Los menores de 6 meses tienen contraindicada la vacuna y no la pueden recibir y lo que recomienda la Secretaría de Salud de la Nación es que se posponga o aplace el viaje, es decir no viajar con un menor de 6 meses a una zona donde haya circulación del Sarampión”, concluyó la profesional.

