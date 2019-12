Arcando anunció que se reunirá inmediatamente con Melella

Luego de aceptar los atributos de mando como Gobernador de la Provincia, Juan Carlos Arcando anunció cuáles serán sus primeras medidas de gobierno en los ocho días que tendrá de gestión. El mandatario negó que tales acciones le hayan sido requeridas por la gestión entrante y anunció que se reunirá con Gustavo Melella lo antes posible para encarrilar el traspaso del mando.

Al respecto de “abrir los despachos” para poner a disposición los informes que no fueron entregados durante la gestión de Bertone, Arcando explicó que “Tengo la responsabilidad y les he encomendado a cada uno de los ministros y secretarios que me van q acompañar, que presten toda la colaboración posible”.

“Lo que se está comentando no son medidas que me haya pedido el gobernador electo sino decisiones que yo he tomado –aclaró Arcando- he tenido diálogo con algunos de sus allegados y con el actual Intendente”. “Soy una persona de consenso, de diálogo y he pedido a todos los trabajadores de la Administración que pongan a disposición de los nuevos funcionarios la información que requieran”, reiteró.

En relación al recambio de funcionarios, adelantó que “Algunos funcionarios de Bertone me van a acompañar en esta transición, pero en el ala política llegan personas que conocen la función pública”.

Mencionó, en tal sentido que ha decidido designar a Enrique Vallejos como su Jefe de Gabinete y a Gustavo Blanco en el rol de Secretario General de la Gobernación.

Arcando confirmó la información adelantada por ((La 97)) Radio Fueguina respecto de la remoción del Jefe de Policía, Nelson Moreira, y su reemplazo por la Comisario Rita Alejandra Giordano Carobbio. “Rita Giordano es una persona muy experimentada, que sabe de las necesidades de Tierra del Fuego en materia de Seguridad. Ha pasado por todas las funciones que puede pasar un funcionario policial y está en condiciones de aceptar el cargo que le hemos confiado”.

Medidas de gobierno

Es un hecho que el Gobernador de la transición tomará algunas medidas que allanen el comienzo de la gestión de Gustavo Melella. La principal de ellas será la derogación del congelamiento salarial en el sector público. “Quiero decirles que voy a derogar ese decreto, que yo firmé hace 2 años cuando venció la ley que congelaba los salarios de la función pública”. “Es una decisión que he tomado y desmiento que me lo haya solicitado el gobernador electo”, subrayó.

En relación al recientemente anunciado Convenio Salarial para los empleados públicos, Arcando adelantó que “se analizará durante la transición” si se lo deroga o se lo ratifica”.

