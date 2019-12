Bertone elogió al gabinete de Fernández y le dejó un mensaje a Melella

Así definió la gobernadora Rosana Bertone al Gabinete que acompañará a Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre próximo. Además, destacó el “orgullo como fueguinos de que muchos de los hombres que nos acompañaron en la gestión provincial, hoy estén en el equipo de Alberto”.

En este sentido, detalló los casos de Miguel Pesce, Jorge Argüello, Daniel Arroyo y Nicolas Trotta, “que acompañaron y ayudaron mucho en estos 4 años de gestión en la provincia”.

Además, Bertone recordó la visita en el año 2017 del futuro ministro de Economía Martin Guzmán a Tierra del Fuego, en el marco del trabajo en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Recuerdo que me transmitió la riqueza con la que cuenta nuestra provincia y me resaltó el gran valor que tiene el saber hacer de los trabajadores de la industria fueguina” contó la mandataria “pero al mismo tiempo me resaltó que todas las provincias necesitan que el Estado nacional resuelva problemas que son fundamentales para el desarrollo” agregó.

“Ojalá hubiéramos tenido la posibilidad que tiene ahora el gobernador electo de contar con un gobierno nacional que tiene claro la necesidad de un Estado presente, que ayude y promueva el desarrollo de las provincias” se sinceró Bertone. “Espero que Melella aproveche esta gran oportunidad que se le presenta”.

Por último, indicó que “desde la Cámara de Diputados de la Nación ayudaré a Alberto Fernández y fundamentalmente defenderé los derechos de los fueguinos y las fueguinas” y concluyó afirmando que “quiero que a Tierra del Fuego le vaya bien y estoy a disposición para ayudar a las futuras autoridades provinciales para que así sea”.