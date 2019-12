Indagan a los primeros cuatro militares por presuntas torturas en Malvinas

La demorada investigación por presuntas torturas a soldados argentinos destacados en Malvinas durante la guerra de 1982 tendrá a partir de hoy un impulso decisivo a partir de que se inician las indagatorias a militares denunciados e imputados.

El procedimiento judicial se realizará por sistema de videoconferencia y será encabezado desde el Juzgado Federal de Río Grande por la Jueza Mariel Borruto.

Estarán presentes en nuestra ciudad, para seguir de cerca la jornada histórica, referentes del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), principales impulsores de las más de cien denuncias que obran en el expediente.

La megacausa, que tiene a 95 militares imputados, se inició en 2007. Son más de 120 los hechos denunciados hasta el momento, donde aparecen como responsables militares de distintos rangos y escalafones pertenecientes a las tres fuerzas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

“Los ex soldados conscriptos fuimos víctimas y testigos de las aberraciones cometidas por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que se constatan en los testimonios de los que sufrieron en carne propia, la tortura física, psicológica y los estaqueamientos”, declaró recientemente Ernesto Alonso, ex combatiente y secretario de Derechos Humanos del CECIM.

Hoy jueves declararán (desde Buenos Aires y por videoconferencia) los ex militares Miguel Ángel Garde y Belisario Gustavo Affranchino Rumi.

Mañana viernes será el turno de Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini. Los cuatro estarán asistidos por el Defensor Oficial Guillermo Garone, quien viajó a Buenos Aires especialmente para cumplir su cometido.

“Yo fui enterrado por haber robado un paquete de masitas. Fue en los últimos días de junio. Ya no aguantábamos más el hambre, el frío y la desinteligencia que había en la Fuerza provocó que ya no resistiera más y robar fue el común denominador que hubo a esa altura para poder seguir. Nos encontraron y tuve que pagar por eso. Me enterraron hasta el cuello en la playa, entre el mar y las trincheras más de 24 horas… gracias al tratamiento psicológico que estoy teniendo logro sacarme el dolor que tengo dentro”. (*)