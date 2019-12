Una vecina denuncia que la trataron de «gorda» en un local de Río Grande

La publicación se volvió viral en apenas unos pocos minutos. Cientos de vecinos comenzaron a compartirla, pero también varios agregaban no solo muestras de solidaridad, sino que sumaban su testimonio para dar cuenta que casos como este son más frecuentes de lo que uno imagina.

Se trata del lamentable hecho que le tocó atravesar a una vecina ayer por la tarde y que decidió hacer público «para que a otras personas no le ocurra lo mismo».

«Me trataron de gorda»

Samanta dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina luego de que lo ocurrido se hiciera viral y dio detalles de cómo sucedió el lamentable episodio.

«Salí un rato con un amigo, entré a este local para probarme qué me iba a poner para las fiestas», señaló, y agregó: «Fui derecho a los vestidos porque ya tenía en claro lo que quería».

«Cuando llevo los vestidos que me iba a probar viene el dueño y me arrebata de las manos los vestidos y me dice que los vestidos eran talle chico; yo le contesté que me los quería probar a lo que él me dice que si yo me los probaba y los rompía los tenía que pagar», sostuvo.

«Me dijo que era gorda y que tenía panza y que no me los probara porque los iba a romper», relató indignada. «Salí del local y cuando empiezo a procesar esto sentí una indignación tremenda por lo discriminador de este sujeto», admitió, y además, explicó su publicación: «Decidí darlo a conocer para que a otras mujeres no les sucedan este tipo de cosas».