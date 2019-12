Comunicado de ATE Río Grande

Comunicado

A todas y todos los compañeros asociados a la Ate Seccional Rio Grande queremoscomunicarles, que visto en las redes sociales un supuesto decreto Nº 3744. Que el Gobiernode la Provincia otorgaría y/o otorgó un subsidio no reintegrable de 5 millones de Pesos, para la conclusión del edificio Farmacia Social de la Asociación Trabajadores del Estado, que a la fecha no fuimos notificados de ningún acto administrativo de tal naturaleza.

Que no es menos cierto que esta Asociación inició gestiones en el ámbito Nacional, Provincial y Municipal, en el marco de la debacle económica inflacionaria y social de nuestro País que no solo afectó a millones de Argentinas y Argentinos, como así también a organismos privados, como P.Y.M.E.S, Asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, organizaciones barriales, sindicatos, etc. ; que el único objetivo que se persigue es buscar paliar la situación insostenible de miles de compañeras y compañeros para aliviar y tratar de mejorar la calidad de vida de ellos, como hemos gestionado, terrenos, infraestructura, viviendas, como lo marca nuestro estatuto social, y que seguramente seguiremos gestionando todo lo que ayude a los trabajadoras y trabajadores y sus grupos familiares a sobrellevar la agobiante situación financiera y económica que estamos transitando, y que insistiremos en cuantas oportunidades sean sin mirar el signo político y partidario que gobiernen, con tal que sea de ayuda en esta incómoda política impuesta por el neoliberalismo, hoy un 70% de las trabajadoras y trabajadores endeudados por : alquileres remedios, alimentos, …cómo no vamos a seguir gestionando!!!!.

Seguramente que: A LA DERECHA RECALCITRANTE Y LOS MERCENARIOS DE TURNO NO LES VA A GUSTAR QUE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES ESTEN UN POCO MEJOR.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS NO TENGAN LA MENOR DUDA QUE COMIENZA UN NUEVO PROCESO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL DE RECUPERACION DEL SALARIO Y DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO RECUPERANDO LA DIGNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES.

ESTAREMOS FIRMES EN ESTE CAMINO.

CONDUCCIÓN A.T.E. SECCIONAL RIO GRANDE.

(Prensa ATE)