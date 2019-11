Chicos que crecen: El gran aporte de Fernando a la salud de muchos

“Los límites se los pone uno, la educación no tiene techo”, asegura Fernando, quien lo demuestra cada día con el enorme aporte que hace a la sociedad aplicando su formación, a la que no piensa ponerle límites.

Fernando Paredes es Licenciado Universitario en Educación Física, diplomado en la Universidad Nacional de La Plata. Pero después de recibido, las causas del fallecimiento de su padre y otras circunstancias lo llevaron a inclinarse por unir su profesión con la medicina, con lo que pudo luego entregar un enorme aporte a muchos pacientes riograndenses.

“Soy fueguino como mi padre”, contabiliza -orgulloso- Fernando, quien piensa derramar los beneficios de toda su capacitación en la ciudad donde nació.

Luego de completada su formación básica universitaria, con el título de Licenciado en Educación Física, “tenía mucha inquietud por el campo de la Salud, me parecía que faltaba esa perspectiva en Río Grande”, evalúa, por lo que encaminó en esa dirección su capacitación.

“Había hecho una tesis sobre Patología Neurodegenerativa, también diserté en algunos congresos y eso me dio mucho puntaje sumado a muy buenas calificaciones”, lo que le valió una beca para estudiar 2 años en la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. “Por eso soy Licenciado en Educación Física con Orientación en Salud”, resume Fernando.

Ya de regreso, continuaría su capacitación en el área de Salud, “en el campo de las enfermedades cardiovasculares, hoy soy Master en Patología y especialista en Rehabilitación Cardiovascular, Técnico Cardiólogo”, recuenta.

“El apoyo de la política” (del Municipio de Río Grande) le permitió ingresar al Centro de Rehabilitación Mamá Margarita y que le aceptaran el proyecto de creación de lo que hoy es el Servicio de Rehabilitación Cardiovascular, que presta un servicio invalorable a los vecinos riograndenses.

Mientras tanto, no deja de avanzar en su formación, porque “el conocimiento no tiene techo”. “Estoy haciendo la Maestría, en Actividad Física y Salud que me habilita a hacer el Doctorado”.

En tanto, piensa en el modo de compartir lo mucho que sabe; en un futuro próximo desea “Enseñar lo que uno sabe”. “Cuando esté listo me voy a dedicar a enseñar”, se promete Fernando.

Antes de finalizar la entrevista, el joven riograndense ejemplar deja su mensaje para los chicos que van creciendo: que estudien, aunque signifique un esfuerzo: “Que lo piensen como una inversión, pensar que vas a vivir de eso”. “Cuando uno más estudia, más puertas después se abren”, asegura.

“El conocimiento no tiene techo, los límites se los pone uno”, dictamina Fernando Paredes, uno de los tantos “Chicos que crecen” que han pasado por el espacio motivador de ((La 97)) Radio Fueguina.

Entrevista: Marita Romero

Redacción: Oscar D’Agostino

