¿Hasta cuándo? La próxima semana habría un nuevo aumento de combustibles

De acuerdo a calificadas fuentes, el Gobierno nacional autorizaría para diciembre un incremento del 5% del impuesto a los combustibles, por lo que no aplicará por completo la suba impositiva para no sumar más presión a los precios en los surtidores, con lo cual el proceso de actualización quedará para el próximo gobierno.

El incremento del 5% fue confirmado por fuentes del Palacio de Hacienda y la Secretaría de Energía al explicar que la decisión será motivo de una resolución de la Secretaría de Ingresos Públicos que se dará a conocer antes de fin de mes y que no aplicará el total acumulado como se interpretó del decreto 753, de comienzos de noviembre.

En relación a esto, el secretario de la Cámara de Expendedores de Subproductos del Petróleo y Anexos de Santiago del Estero (Cepase), Jorge Saad, expresó a Nuevo Diario que el aumento del 5% a partir del 1 de diciembre en el precio de los combustibles es la estimación que se maneja también desde la provincia.

Para comienzos de diciembre, se anticipa que las petroleras aplicarán un nuevo incremento en sus precios en las estaciones de servicio de todo el país, en procura de reducir el atraso que estiman en torno al 10% respecto de la paridad de importación, aumento que deberá contemplar el efecto impositivo. De esta manera, si se concreta un aumento impositivo del 5% a partir del 1 de diciembre le quedará al próximo gobierno decidir cómo aplicar el 15% restante acumulado durante 2019, postergado tanto por el contexto de volatilidad macroeconómica como para evitar su efecto en la campaña electoral.

El Gobierno, a lo largo del año, decidió en distintas oportunidades, postergar o aplicar parcialmente los incrementos del impuesto de cálculo trimestral y que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor, lo que generó un atraso estimado en un 20%.

La decisión de un aumento parcial se da en momento en que el sector de combustibles atraviesa por un proceso de incremento de precios tras el descongelamiento iniciado el 14 de noviembre y que motivó un aumento de todas las petroleras del 5% para todos sus productos en surtidor.

En otro orden, Saad manifestó que “luego de los aumentos posteriores al descongelamiento, las petroleras comenzaron a entregar más productos y esto va normalizando el tema abastecimiento en la provincia”.